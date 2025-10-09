Sanidad hará un control «exhaustivo» de «todos los planes de cribado»

El Ministerio de Sanidad pedirá a las comunidades autónomas datos sobre todos los programas de cribado que realizan, ya sean de mama, de colon o de cérvix. «Vamos a hacer un seguimiento exhaustivo», dijo ayer la titular del departamento, Mónica García, tras la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. García arremetió contra la Junta de Andalucía por la crisis del programa de cribado de cáncer de mama. «Una situación extremadamente preocupante. El programa ha fallado de manera estructural», aseveró.

«No es un fallo puntual, informático, ni anecdótico. Es un fallo estructural», censuró la ministra de Sanidad. «Por falta de control, por falta de seguimiento, ha puesto en riesgo la protección de la salud de las mujeres andaluzas. Esto no puede ocurrir con los programas de prevención y menos cuando estos fallos proceden de años de desinversión y la falta de confianza del Gobierno de Moreno Bonilla en nuestra sanidad pública. Es un ejemplo palmario de lo que ocurre cuando se descuida la sanidad pública. La prevención y los cribados son el radar del Sistema Nacional de Salud. Lo que toca es asumir responsabilidades», zanjó.

Inversión de choque

La Junta de Andalucía ha anunciado, por su parte, que se ha comprometido a realizar «de aquí al 30 de noviembre» próximo las pruebas correspondientes a «mujeres andaluzas pendientes de un segundo diagnóstico para prevenir el cáncer de mama».

La medida se adopta en el marco del programa de detección precoz del mismo, con un «plan de choque» que la administración autonómica va a implementar con «una dotación presupuestaria extraordinaria de unos casi doce millones de euros».