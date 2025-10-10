«Me encantaría saber quién fue el autor del primer mapa de A Coruña»

Hace cinco años que Marisa Rey se aficionó a buscar y rebuscar en archivos de todo el mundo para encontrar imágenes, mapas y dibujos antiguos, sobre todo, de Galicia y de Valencia, le entró el gusanillo de desempolvar el pasado y, en 2022, halló en los fondos de Getty Museum, en Los Ángeles, la que es, hasta ahora, la foto conocida más antigua de A Coruña. Eso la animó a seguir con su labor y, hace unos meses, dio con un mapa de A Coruña fechado en 1589, entre los documentos que atesora The National Archives, en Londres.

¿Iba a tiro fijo buscando en los fondos de The National Archives o fue una más de las búsquedas que hacía ese día?

Yo entro en todos los archivos que encuentro y, la verdad, voy buscando y, si la descripción del documento me parece interesante, lo pido.

A veces no es una entrega inmediata, ¿cómo fue el proceso desde que se dio cuenta de que tenían un documento que podría interesarle hasta que lo vio por primera vez?

Lo encontré en julio, lo pedí y tardaron como dos o tres semanas en enviármelo, eso sí, en este caso tuve que pagar para que me lo mandasen.

¿Fue muy emocionante verlo por primera vez?

La verdad es que sí. Lo primero que hice fue enviárselo a mis contactos que sé que entienden para que me diesen su opinión y ahí fue cuando Xosé María Bello me dijo que era un documento muy importante por todo lo que se veía. No solo por la antigüedad del mapa sino por el Vía Crucis y fue el que me dijo que esto no se podía publicar sin más en Facebook y me acordé de LA OPINIÓN, que me había publicado la foto más antigua de A Coruña.

¿Cambió su manera de vivir esta afición el hecho de haber encontrado la foto más antigua de A Coruña hace tres años o sigue igual que cuando empezó?

A partir de esa foto fue cuando empecé a tener contacto con Bello y con otros investigadores, como Alfredo Vigo Trasancos, que yo antes no conocía y que colaboran para darle un contexto a los documentos que encuentro.

Y esto, ¿cómo lo hace, por las noches en el ordenador, los fines de semana...?

Yo dedico, como mínimo, una hora al día de mi tiempo libre a buscar en archivos y lo hago, sobre todo, desde el móvil. A veces, busco un momentito por la mañana, otras veces después de cenar... Lo llevo haciendo cinco años, pero porque me gusta. Empecé porque me encantan las fotos antiguas y colaboro en un grupo de Facebook, que se llama Ollar Galicia Fotografía Antiga, en el que hay que compartir fotos que no estén publicadas, así que, busco, sobre todo de Galicia y me dediqué a buscar fotos nuevas en archivos poco conocidos para poder publicarlas. En este grupo solo se pueden colgar fotos, pero ahora como también busco dibujos, los publico en otro grupo que se llama Coruña Historia e Arqueoloxía.

A partir de ese grupo y de esas imágenes se generan debates sobre la época, el lugar. En este caso no hay consenso con la fecha, supongo que le gustaría que se pudiese datar correctamente y sin lugar a dudas.

Sí, porque hay imágenes que contienen datos erróneos en la catalogación del museo o del archivo en el que estén. Me encantaría también saber el autor del mapa. Por las palabras que aparecen en inglés en el plano, yo creo que no era británico, para mí, que era de fuera, de aquí de A Coruña o de cerca, un colaborador...