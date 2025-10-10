Mazón y Bernabé siguen desde Alicante la alerta roja por lluvias… a 350 metros de distancia

El distanciamiento entre el Consell y el Gobierno central se ha hecho evidente una vez más este viernes en Alicante. Ante la situación de alerta roja decretada en el litoral sur de la provincia a partir de las 10 de la mañana, ambas administraciones han exhibido lejanía a través de sus dos máximos representantes en la Comunidad.

Por un lado, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha participado en una reunión en la Subdelegación (desde la plaza de la Montañeta) convocada por la Generalitat a partir de las 9 de la mañana con diferentes responsables policiales, de seguridad, de emergencias y de infraestructuras para avanzar en medidas de coordinación por la lluvia y para hacer seguimiento del temporal.

Por el otro, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que no ha participado en la reunión de las 9, según ha asegurado la delegada, ha convocado dos horas más tarde en la sede de la Presidencia del Consell, en la conocida como Casa de las Brujas (en Doctor Gadea), otro encuentro, este con representantes políticos: el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; el alcalde, Luis Barcala; y el conseller de Interior y Emergencias, Juan Carlos Valderrama. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, Bernabé no ha sido “invitada ni informada” de la reunión de las 11 convocada por Mazón.

El conseller Valderrama ha sido el único común denominador de ambas reuniones, ya que también ha participado (de manera telemática, desde el Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana de Valencia) en la convocada a las 9 de la mañana, en la que han asistido (presencial o telemáticamente) representantes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Aemet, de las confederaciones hidrográficas del Segura y del Júcar, de tráfico, de carreteras, de bomberos, de Protección Civil, Ferrocarrils de la Generalitat y del 112, además del subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Juan Antonio Nieves.

Distancia

Tanto Mazón como Bernabé se hallaban en Alicante desde el día anterior por la tarde, desde donde están llevando a cabo el seguimiento de la situación meteorológica. La delegada del Gobierno publicó imágenes del encuentro telemático del jueves con la Unidad de Valoración de Riesgos, que presidió la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

La delegada, sobre la entrevista concedida por Mazón a À Punt con motivo del Nou d'Octubre, ha hecho declaraciones este viernes, aludiendo con ironía “al mérito de las personas que hayan podido aguantar estoicamente la entrevista”. A su vez, la delegada ha considerado que es “temerario mantener a un presidente que tiene ese umbral de responsabilidad”.

De hecho, otra de las diferencias entre ambas visitas ha sido la atención a medios por parte de Bernabé tras la reunión de hoy viernes y la incomparecencia del presidente de la Generalitat ante la prensa, que sólo ha admitido la presencia de medios gráficos al principio de la reunión.

Ambos dirigentes políticos han evitado encontrarse en Alicante, pese a hallarse sólo a 350 metros de distancia el uno del otro, en plena gestión del temporal.

Controversia

Y es que la distancia entre Mazón y Bernabé no es nueva. Se acrecentó a partir del 29 de octubre del año pasado, día de las trágicas inundaciones, cuando ambos no llegaron a coincidir en el Cecopi de aquella jornada al que Mazón llegó a las 20:28 de la tarde, según su versión, pocos minutos después del envío de la alerta masiva (cuando ya se habían producido la mayoría de las muertes). En aquella reunión, celebrada en el centro de l’Eliana (Valencia), Bernabé participó telemáticamente.

Pese a que en los primeros días tras la dana Mazón transmitió agradecimiento al Gobierno central por su colaboración, las controversias tardaron poco en aparecer y la diferencia de relatos sigue hoy más viva que nunca.

El anterior capítulo de esta lejanía se vivió el lunes 29 de septiembre en València, cuando ante la alerta meteorológica decretada en València Bernabé se reunió en el Cecopi de l’Eliana a las 9 de la mañana, al cual Mazón no asistió. El día anterior el presidente de la Generalitat recibió críticas del PSOE por su presencia en Murcia en un acto con los barones del PP, donde firmaron un manifiesto sobre política migratoria, poco antes de que la Aemet alertara de la alerta roja a partir de la madrugada del día siguiente. El jefe del Consell anuló su agenda prevista para aquel lunes y mantuvo diferentes reuniones.

Mazón y Bernabé, aquel lunes 29 de septiembre, no llegaron a encontrarse, tal como también ha ocurrido este viernes en Alicante.