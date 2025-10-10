El Papa alerta contra las élites que marginan a pobres y migrantes

Mucho más directo de lo esperado. En la exhortación apostólica Dilexi te (Te he amado), publicada por el Vaticano en medio de una gran expectación al ser el primer documento de este tipo de León XIV, el Papa lanzó ayer una llamada de alerta y petición a la comunidad católica para que luche contra esas élites multimillonarias que cada día más están construyendo un sistema que margina a los más débiles, ya sean pobres o migrantes. Y lo argumenta con un razonamiento sencillo, pero que refleja la gravedad que él ve: si toda la comunidad católica no coopera en la inclusión, la Iglesia corre el peligro de la «disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos». «Fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos».

El problema es que «a veces […] se asumen criterios pseudocientíficos para decir que la libertad de mercado traerá espontáneamente la solución al problema de la pobreza. O incluso, se opta por una pastoral de las llamadas élites», según la cual «en vez de perder el tiempo con los pobres, es mejor ocuparse de los ricos, de los poderosos y de los profesionales», razona León, en este documento en el que ya había comenzado a trabajar su predecesor, Francisco, en los últimos meses de su vida.

Por el contrario, los católicos deben ayudar «a los otros» a ver «en el emigrante y en el refugiado no sólo un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que deben ser acogidos, respetados y amados». Este es el camino para «una sociedad más justa, una democracia más plena, un país más solidario». «La Iglesia, como una madre, camina con quienes caminan. Donde el mundo ve una amenaza, ella ve hijos; donde se levantan muros, ella construye puentes», dice León, en su documento con amplias referencias a Francisco y sus predecesores, e incluso una implícita defensa de las teorías de John Maynard Keynes (1883-1946), defensor del papel activo de los Estados en la economía.