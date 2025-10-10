De Carballo al Benidorm Fest: un integrante de la Panorama City aspira a representar a España en Eurovisión

Aún sin saber a ciencia cierta si España participará o no en la próxima edición de Eurovisión, algo sujeto a la participación de Israel en el certamen (cuya presencia se votará el próximo mes de noviembre en una asamblea de la Unión Europea de Radifusión), RTVE anunció este jueves los participantes en la quinta edición del Benidorm Fest, cuyo ganador aún está por ver si representará a España en Eurovisión.

Para esta quinta edición del Benidorm Fest, que como anunció hace unas semanas la corporación pública la intención es consolidarlo como uno de sus grandes productos estrella de la temporada y reforzar su identidad propia, han sido seleccionados un total de 18 propuestas entre las que se encuentra un rostro conocido para los amantes de la verbena gallega.

Desde La Voz Kids a la verbena

Se trata de Carlos Alfredo Colina Acevedo, conocido artísticamente como Kenneth. Este joven artista venezolano y afincado desde hace años en Carballo comenzó su, de momento, corta carrera con 11 años, cuando fue finalista de La Voz Kids España, donde formó parte del equipo de David Bisbal.

Un joven Carlos Alfredo Colina Acevedo, Kenneth, durante su paso por 'La Voz Kids' / Cedida

Tras su paso por el talent show, el joven 'carballés' dio el salto con solo 17 años a la verbena gallega, formando parte de orquestas como Nueva Fuerza entre 2019 y 2021 (orquesta por la que también pasó uno de los participantes en el Benidorm Fest 2025, el canario David Afonso), El Combo Dominicano (2021-2023) y Marbella (2023-2024).

Actualmente, compagina su proyecto en solitario con ser una de las caras visibles de la Panorama City. "Un talento joven con una trayectoria brillante y un futuro que promete arrasar", como presentaba la propia formación en diciembre del pasado año al joven que buscará traer a Carballo el Micrófono de Bronce.

Caracterizado por un sonido propio con el Afrobeat como eje, fusionado con incluencias del R&B, dancehall, la música urbana y la eléctronica, Kenneth supera ya los 5 millones de reproducciones y alcanza los casi 269 mil oyentes mensuales en Spotify, en donde destacan sus singles Sigo pensando en ti o La Isla, ambos con más de 1 millón de reproducciones.

Tras conocerse que el joven afincado en Carballo es uno de los seleccionados para participar en el certamen, el propio Kenneth señaló que esto es algo que "para nada me esperaba": "Me pilló por sorpresa y es un lujo estar aquí". "Significa (estar en el escenario del Benidorm Fest) un reto, un reto que puedo afrontar, que voy a defender con toda la fuerza que tengo y sobre todo quiero demostrarle a España entera que hay muchísimo talento en Galicia y vamos a ir a por el objetivo", ha añadido.

18 artistas a por el Microfóno de Bronce

El nombre de Kenneth compartirá escenario el próximo mes de febrero con otros 17 artistas seleccionados entre unos 870, como son: Asha, Atyat, Dani J, Dora y Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kitai, Ku Minerva, Luna Ki, Julia Medina y María León, Mayo, Mikel Herzog, Miranda y Baila Mamá, Rosalinda, De kinkis y Tony Grox y Lucicalys.

Todos ellos buscarán coger el testigo de Melody y lograr el Micrófono de Bronce en un festival que se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero en un renovado Palau L'illa de la Música y que tendrá un premio en metálico de 150.000 euros brutos (100.000 para los intérpretes y 50.000 para los autores de la canción ganadora), al margen de saber si el ganador también contará con el gran premio de representar a España en Eurovisión, como ocurrió en las ediciones anteriores.

Los temas con los que competirán los artistas en el festival se estrenarán de manera oficial el 18 de diciembre, fecha en la que RTVE publicará también los videoclips y las actuaciones pregrabadas de presentación. Según adelanto la cadena pública, esta edición contará con una escenografía completamente renovada y un despliegue técnico «más ambicioso que nunca».