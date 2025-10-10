Un tesoro de todos y para todos los gallegos

«Toda a arte é froito dalgunha terra, neste caso, da nosa terra», con esta referencia de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, presentó ayer, en la Cámara autonómica, la nueva edición del libro Colección de arte do Parlamento de Galicia, obra que recoge en detalle la extensa recopilación artística que alberga la «primeira institución que representa a vontade do pobo galego». «Falamos da mellor colección pública de arte galega contemporánea», destacó Santalices poco antes de añadir que «somos o único parlamento de España que conta con esta riqueza cultural».

Artistas y autoridades observan una escultura, durante una visita guiada por O Hórreo. | A. Hernández

En esa misma línea se mostró el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia, José López Campos, que aseguró que el Parlamento de Galicia «foi máis alá das súas regulamentarias responsabilidades institucionais». «O centro de debate e de toma de decisións máis importantes do país foi quen de ir creando unha colección de arte propia que representa perfectamente a Galicia que hoxe somos, unha mostra desa Galicia que mira orgullosa cara o século XXI, unha Galicia que, como dicía Castelao, pinta en galego a súa historia e memoria», añadió López.

Más de 300 obras

La colección está conformada por más de 300 obras pictóricas y escultóricas —entre las que también se encuentran fotografías, documentos históricos, reposteros, vidrieras y medallas— en la que se vislumbran nombres de cerca de 150 artistas, algunos de los cuales se encontraban presentes en el acto junto a familiares.

«As obras desta colección son testemuñas dunha posición ética e estética dun pobo que se constrúe e que o seu futuro se atopa ligado a valores afastados de calquera ideoloxía que pretenda defender posicións de carácter excluinte», señaló el profesor Xosé Carlos López Bernárdez, quien agradeció en el Salón dos Reis del Pazo do Hórreo la confianza de la Cámara autonómica por permitirle elaborar un texto que busca «un achegamento xenérico á arte galega dos periodos que están representados no Parlamento de Galicia, que abarca desde finais do século XIX ata a actualidade».

Acercamiento a la sociedad

Agradecido también se mostró el titular de la Cámara legislativa, Miguel Ángel Santalices, sobre todo hacia los artistas, que, con su «gran xenerosidade» —algunos donaron sus obras, otros rebajaron enormemente el precio de sus trabajos—, han permitido que el Parlamento de Galicia disponga de la «mellor colección pública de arte galega contemporánea», la cual contó con el asesoramiento de la Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA), institución que se encargó de sugerir y justificar las obras que forman parte de la colección de arte de la Cámara autonómica a través de tres comisarios. Su presidente, Manuel Quintana, destacó la «función de transparencia del catálogo» y habló del compromiso adquirido con el Parlamento de Galicia de acercar su colección de arte a centros educativos de toda la comunidad. «Como profesionais dentro do mundo da arte, se nos encomenda o labor de difundir, promocionar, ensinar e dar conta da importancia desta colección que é patrimonio de toda Galicia. Está na nosa obriga seguir fomentando e apoiando esta iniciativa do Parlamento e esperemos que nun futuro esta colección non deixe de medrar», declaró Quintana.

Tras ello, el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Santalices, defendió que «non hai que ter medo a incorporar obras». «Non hai que ter medo cando invirtes en algo que vai ser patrimonio dun pobo. Eu nunca tiven medo a iso, porque son o suficientemente plural como para saber que a arte non é patrimonio de ningún partido político. A arte é os artistas e a arte é a cultura dun pobo, tamén a mellor maneira de abrirse á sociedade. Por iso levamos a colección polas sete grandes cidades galegas en sedes de Afundación, algo que resultou ser un éxito, pero en Galicia hai más de sete cidades e estamos estudando achegar esta colección a máis concellos galegos», sentenció Santalices.