Una fiesta que celebra lo que nos une en la diversidad

España entera se prepara para engalanar sus calles en la víspera del 12 de octubre, con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad. En medio del bullicio de las calles y el ritmo frenético de los transeúntes que se desplazan por la capital, un oasis de sofisticación y elegancia se abrió paso en pleno corazón de Madrid para acoger la gran Fiesta de la España Plural.

Un tributo a la diversidad que caracteriza a cada uno de los territorios que conforman nuestro rico panorama nacional y que aúna la ‘suma de voces’ que abandera Prensa Ibérica a través de sus 27 periódicos regionales.

En este contexto, y coincidiendo con el cuarto aniversario de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, numerosas personalidades del mundo de la política, la empresa, la cultura, la comunicación y la sociedad civil se han dado cita este sábado en la exclusiva milla de Oro de Madrid, bajo la atenta mirada de la Plaza de Colón, concretamente en la terraza de Balmoral del Hotel Fénix Gran Meliá de la capital.

Autoridades e invitados se han reunido en torno al escenario situado en la elegante y sofisticada sala interior del recinto, un espacio en el que cada detalle parece estar cuidadosamente seleccionado para teletransportar a los asistentes a otra época. Su estilo clásico, con paredes revestidas de madera; fotografías en blanco y negro, que envuelven la habitación y reflejan el pasado de lugares emblemáticos por todo el mundo; y sus aterciopelados sofás verdes de corte isabelino que recorren la tenue y cálida estancia, hacen de este salón un lugar acogedor y reposado que anima a compartir una amena conversación, bajo la música de Andrea Rocatti.

La artista y compositora valenciana fue la encargada de deleitar a la sala con la interpretación de la canción La Vie en Rose (Edith Piaf) al inicio, y Havana Corazón Espinado (Medley) para cerrar el encuentro.

Una vez finalizado el acto institucional, los asistentes se desplazaron a la terraza, situada en el exterior del hotel madrileño, para degustar la mejor gastronomía y coctelería de este emblemático lugar. Una agradable noche acompañó a esta atmósfera festiva que albergó, un año más, una ‘suma de voces’ que recuerda la importancia de la pluralidad y la riqueza de todos los territorios de nuestro país.

Entre los invitados a la ‘Fiesta de la España Plural 25’ se encontraban personalidades como la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, representantes de la política regional como los presidentes autonómicos Alfonso Rueda (Xunta de Galicia), Adrián Barbón (Principado de Asturias), y Jorge Azcón (Gobierno de Aragón) y los alcaldes de Palma de Mallorca, Jaime Martínez, y de Málaga, Francisco de la Torre.

Autoridades diversas como el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, y diplomáticos como el embajador de la República Popular China, Yao Jing, entre otros, tampoco quisieron perderse esta cita que impulsa la fuerza de la España plural.

A la cita no faltaron otras destacadas personalidades como Eduardo Navarro, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Telefónica.

Los presidentes de Europa Press, Asís Martín Gutiérrez de Cabiedes; de grupo Kiss Media, Blas Herrero; de la Asociación de Medios de Información (AMI), José Joly Martínez, y de la Asociación de Periodistas Europeos, Roberto Cerecedo, estuvieron presentes en este encuentro que contó con el patrocinio de Telefónica, Indra, Iberdrola, Renault, FCC y Cosentino.