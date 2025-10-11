Síguenos en redes sociales:

LA SUMA DE VOCES

La 'Fiesta de la España Plural 2025', en imágenes

José Luis Roca / Alba Vigaray

Ver galería >

De izquierda a derecha, Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, y Armando Huerta, director de ‘El Periódico de España’.

José Luis Roca /Alba Vigaray

De izquierda a derecha, Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma de Mallorca, y Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica.

José Luis Roca /Alba Vigaray

De izquierda a derecha, Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Salvador García-Ruiz, director de Comunicación y Marketing Corporativo de Telefónica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Eduardo Navarro, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Telefónica; Ana Isabel Porto, directora global de Comunicación de Telefónica; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, y Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica y director de ‘El Periódico’.

José Luis Roca /Alba Vigaray

Javier Moll y Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica, durante su discurso en la 'Fiesta de la España Plural 2025'.

José Luis Roca /Alba Vigaray

Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, durante su discurso en la 'Fiesta de la España Plural 2025'.

José Luis Roca /Alba Vigaray

Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, durante su discurso en la ‘Fiesta de la España Plural 2025’.

José Luis Roca /Alba Vigaray

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, durante su intervención en la ‘Fiesta de la España Plural 2025’.

José Luis Roca /Alba Vigaray

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante su intervención en la 'Fiesta de la España Plural 2025'.

José Luis Roca /Alba Vigaray

Armando Huerta, director de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, durante su intervención en la 'Fiesta de la España Plural 2025'

José Luis Roca /Alba Vigaray

La presentadora Silvia Tomás, junto a Alejandro Sopeña, director de Nuevos Proyectos de Prensa Ibérica, y Germán Frassa, director de Producto Digital de Prensa Ibérica, en la presentación de las ‘Crónicas’, el proyecto de periodismo hiperlocal de Prensa Ibérica.

José Luis Roca /Alba Vigaray

Panorámica de la 'Fiesta de la España Plural 2025' en la terraza de Balmoral del Hotel Fénix Gran Meliá de la capital.

José Luis Roca /Alba Vigaray

De izquierda a derecha, Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Juan Manuel Fernández, presidente de la Audiencia Nacional; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica.

José Luis Roca /Alba Vigaray

De izquierda a derecha, Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Yao Jing, embajador de la República Popular China; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, y Armando Huerta, director de ‘El Periódico de España’.

José Luis Roca /Alba Vigaray

De izquierda a derecha, Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica y director de ‘El Periódico’; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Nuria Marín, delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya en Madrid; Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, y Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica.

José Luis Roca /Alba Vigaray

De izquierda a derecha, Cristina García Álvarez, portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid; Mar Espinar, portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid; Reyes Maroto, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, y Armando Huerta, director de ‘El Periódico de España’.

José Luis Roca /Alba Vigaray

Imagen del Renault 4 eléctrico a la entrada del Hotel Gran Meliá Fénix.

José Luis Roca /Alba Vigaray

La artista y compositora valenciana, Andrea Rocatti, y su grupo amenizan la 'Fiesta de la España Plural 2025'.

José Luis Roca /Alba Vigaray

De izquierda a derecha, Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, e Isidoro Nicieza, exdirector general de Contenidos de Prensa Ibérica.

José Luis Roca /Alba Vigaray

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, e Isidoro Nicieza, exdirector general de Contenidos de Prensa Ibérica.

José Luis Roca /Alba Vigaray

Los asistentes a la 'Fiesta de la España Plural 2025' durante la celebración del acto institucional.

José Luis Roca /Alba Vigaray

La sala Balmoral del Hotel Gran Meliá Fénix de Madrid ha sido el lugar elegido para celebrar la 'Fiesta de la España Plural 2025'.

José Luis Roca /Alba Vigaray

Javier Moll y Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica, durante el acto de la 'Fiesta de la Plural 2025'.

José Luis Roca /Alba Vigaray

