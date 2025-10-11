La RAE expresa su «repulsa» por las palabras de Luis García Montero sobre su director
El responsable del Cervantes cuestionó a su homólogo de la Academia
efe
La Real Academia Española (RAE) expresó ayer su «absoluta repulsa» por las «incomprensibles manifestaciones» del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, sobre el máximo responsable de la RAE, Santiago Muñoz Machado.
En un desayuno informativo, García Montero criticó que la RAE no esté en manos de un filólogo, sino de un catedrático en Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado, «experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias». «Eso personalmente crea distancia», afirmó. Tras estas declaraciones, en un comunicado, la RAE aseguró que las palabras del director del Cervantes «son especialmente lamentables», ya que se producen días antes del X Congreso Internacional de la Lengua (CILE) que se celebrará en la ciudad peruana de Arequipa.
Los académicos recordaron que el director de la RAE «ha sido elegido democráticamente en dos ocasiones por el pleno de la institución, y no solo es un experto jurista, sino uno de los ensayistas e historiadores más reconocidos, con premios como el Nacional de Ensayo y el Nacional de Historia.
