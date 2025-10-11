La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella

El éxito de la serie Animal, recién estrenada en Netflix, está traspasando la pantalla. Protagonizada por Luís Zahera en el papel de un veterinario con más heridas emocionales que sus propios pacientes, la producción gallega ha conquistado al público por su mezcla de humor negro, drama y retrato social.

La serie, ambientada en Santiago de Compostela, acumula elogios tanto por la interpretación de Zahera como por su estética urbana y realista, llegando a traspasar el límite entre realidad y ficción. La tienda Kawanda, escenario principal de Animal, aparece ahora en Google Maps como si fuera un negocio real, situado en la calle Polonia, 10, en el polígono de Costa Vella, en la nave que un día fue sede de El Correo Gallego, diario que pertenece a Prensa Ibérica, del mismo grupo que LA OPINIÓN A CORUÑA.

Lo sorprendente es que no solo existe el punto en el mapa: también han aparecido decenas de reseñas cómicas de usuarios que aseguran haber acudido a la tienda para recibir atención del veterinario más temperamental del audiovisual.

Los intérpretes Luis Zahera y Lucía Caraballo, en una escena de ‘Animal’ / Netflix

Comentarios surrealistas

“Fui a la tienda para que Zaera cuidara del mí cobaya, y en cambio conseguí la ayuda de Nuno, un veterinario extraño. Una serie muy buena =)”, escribe Alberto Domínguez. Otros, como Fernando Villaverde, dejan testimonios más surrealistas: “Llegué con mi canario que padece disfobia de género... tardó dos horas en llegar y se negó a recetar antidepresivos. Pepe —así se llama mi canario— está muy molesto, a veces vuelve borracho del bar y ya casi no hablamos”.

La creatividad de los comentarios no tiene límite. “El veterinario fue grosero. Llevé mi perro porque cojeaba, y marché con el mismo problema. La mujer me dejó por culpa de él”, dice otro usuario con una valoración de “0 pezuñas de 10”. Y Álex Iglesias Méndez relata un caso de confusión animal: “Le llevé un gato y quiso entregarme un jabalí. Finalmente todo se arregló gracias a Nuno y Uxía. 10/10 para ambos”.

El fenómeno llamó también la atención de Manuel Gago, que destacó en X que se trata “de un exemplo ben chulo de como unha ficción audiovisual se estende a través da participación cachonda dos espectadores cara aos espazos da realidade”.

Un decorado

Por su parte, el actor Monti Castiñeiras —también parte del elenco— tuvo que salir al paso de las bromas para aclarar: “Estar está, pero es un decorado. Para los despistados que vayan a comprar…”.

Con o sin servicio veterinario real, lo cierto es que Kawanda ya es una de las tiendas más populares de Santiago en Google Maps, y Animal acaba de convertirse, gracias al humor de sus seguidores, en un ejemplo perfecto de como la ficción puede conquistar también el mapa de la vida cotidiana.