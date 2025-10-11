El valenciano Paco Cerdà, Premio Nacional de Narrativa

El escritor valenciano Paco Cerdà ha sido galardonado con el Premio Nacional de Narrativa, correspondiente al año 2025, por su obra Presentes (Alfaguara), a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha elegido la obra por «la maestría estilística con la que el autor, con un lirismo tan natural como impactante, describe la construcción de un mito, a través de la narración del traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta El Escorial». De Presentes, el jurado también destacó que es «una particular crónica coral que permite entrelazar, gracias a sus hallazgos estructurales, las diferentes voces sin perder el ritmo para abordar un episodio de nuestra historia solemne y grotesco a la vez».