Fallece la icónica actriz y directora Diane Keaton a los 79 años

La reconocida actriz y directora Diane Keaton murió a los 79 años, según confirmaron este sábado medios especializados. Keaton, reconocida por su rol en El Padrino, falleció en California. No se conoce todavía la causa de su fallecimiento y su familia pidió «privacidad», según confirmó la revista People.

Keaton trabajó como actriz, directora y productora durante una carrera de más de medio siglo. La actriz fetiche de Woody Allen, con quien rodó varias de sus grandes obras, nació en Los Ángeles, California (EEUU) el 5 de enero de 1946.

Hija de un ingeniero y de una fotógrafa de arte, pasó por los centros universitarios de Santa Ana y Crange COSAT, pero pronto lo dejó para perseguir su vocación con solo 19 años, al obtener una beca para estudiar arte dramático en Nueva York. La primera vez que se subió a un escenario fue para participar en los coros del musical Hair. El éxito teatral la llevó a que la musa encontrase a su artista, y comenzara su trayectoria con Woody Allen. Junto a él, representó la versión teatral de Sueños de un seductor (1969).

Un Óscar a mejor actriz protagonista, dos Globos de Oro y un Bafta respaldan toda una vida en la élite desde que alcanzara la fama mundial con la saga The Godfather (cuyas dos primeras entregas se estrenaron en 1972 y 1974) y con la cinta Annie Hall (1977), dirigida por Woody Allen, que le valdría la estatuilla dorada.

Manhattan (1979), Reds (1981), Shoot the Moon (1982), Marvin´s Room (1996) o Something’s Gotta Give (2003) son otros de los muchos títulos aclamados por la crítica en los que aparece Keaton.

En 2022, Keaton inmortalizó las huellas de sus manos y pies sobre el cemento de la entrada del famoso Teatro Chino, ubicado en el paseo de la Fama de Hollywood (Los Ángeles, EE.UU.), en homenaje a su exitosa trayectoria como artista.

Las últimas películas en las que participó fueron Summer Camp (2024), donde interpretó a Nora, y Arthur’s Whisky (2024), donde interpretó el papel de Linda.