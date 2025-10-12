Javier Moll apuesta por una «política de altura» que busque «puntos coincidentes»

Prensa Ibérica, grupo al que pertenece LA OPINIÓN, celebró ayer en Madrid una nueva edición de la fiesta de la España Plural en la que el presidente, Javier Moll, apostó por una «política de altura que entienda que la crispación no construye, sino que destruye, y que los acuerdos rinden mejores frutos».

«Cuando se buscan puntos de coincidencia, España avanza», afirmó Moll ante los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; de Asturias, Adrián Barbón; de Aragón, Jorge Azcón; y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, entre otras autoridades, entre ellas el secretario xeral de Medios de la Xunta, Pedro Rojo, que acudieron a la cita en la que, un año más, se rinde homenaje «a todo lo que, en la diversidad, nos une como españoles». Una apuesta por la «sinfonía de pluralidad» en la que profundizó también la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, cuando reivindicó que España es un conjunto que «con diferentes voces, colores, sabores y paisajes, comparte melodía».

Cuarto aniversario

En la sala elegida para la celebración —coincidente con el cuarto aniversario de la «aventura» que supone El Periódico de España— se escucharon diferentes lenguas y acentos, fiel reflejo de la «capilaridad» de Prensa Ibérica porque, como reivindicó Moll, en el grupo «hay una decena de diarios regionales —concretamente once— con más de cien años; otros son más jóvenes, pero todos sienten un profundo respeto por las diversas raíces que hacen único a cada territorio». Remarcando también los valores del periodismo, el director de El Periódico de España, Armando Huerta, subrayó que «el periodismo no se debe hacer desde la distancia sino desde la cercanía, pisando el terreno, poniendo el oído en la calle y dialogando con los ciudadanos». Y de ahí la apuesta de Prensa Ibérica por los proyectos Crónicas y Cerca que presentaron a los asistentes Alex Sopeña y Germán Frassa y a los que Moll dedicó unos minutos para explicar la apuesta que permitirá que información local a un clic para el 85% de la población española. En el ambiente distendido y de acuerdos que alabó Moll, en la Fiesta de la España Plural presidentes autonómicos de distinto signo político coincidieron en la necesidad del respeto a los territorios, reivindicando la apuesta común.

Modernizar el 12 de Octubre

Así, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aseguró que «todas las comunidades autónomas queremos que le vaya bien al resto» y remató su argumento: «Nadie quiere crecer a costa de las demás».

El presidente aragonés defendió que hay que modernizar la celebración que este domingo se celebrará en las calles de Madrid con la parada militar y la posterior recepción en el Palacio Real de los Reyes. Jorge Azcón se mostró de acuerdo con la conclusión de la encuesta publicada en los medios de Prensa Ibérica de la necesidad de modernizar la Diada Nacional «para reforzar la idea de que España solo puede ser plural si estamos unidos». Tras una simpática pugna entre Azcón y Barbón sobre quién ha estado en más fiestas de la España Plural, el presidente asturiano también reivindicó «la identidad territorial» reconocida en la Constitución de 1978, como un «motor de convivencia». Y en este marco, Adrián Barbón compartió la idea de que la fiesta nacional del 12 de octubre vaya más allá de Madrid y sea algo «rotatorio para todas las comunidades ».

Haciendo un guiño también a los presidentes autonómicos presentes, la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió que «el mejor ejemplo de la pluralidad y lo que pueden hacer las comunidades autónomas por aportar a esa España diversa y plural, es la foto que tenemos esta tarde». Saiz reivindicó que la Hispanidad no se impone: «No es de nadie y se comparte».

«Todas las autonomías quieren que le vaya bien al resto»

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, relató ayer en Madrid que acababa de aterrizar de Buenos Aires, y contó cómo en la capital de Argentina se celebra la Hispanidad, aseguró que «todas las comunidades autónomas» quieren «que le vaya bien al resto» y remató su argumento: «Nadie quiere crecer a costa de las demás». Rueda, que ensalzó como todos sus colegas la labor imprescindible de la prensa regional y local, aseguró que para que le vaya bien al conjunto «hay que saber lo que pasa en cada sitio, y ese conjunto de informaciones forman la información general de nuestro país». «Todos los periódicos de información local o regional potentes que yo conozco, dedican sus primeras páginas siempre a información local, luego a la información de la comunidad autónoma y luego al final va a la nacional. Por algo será todo eso. Por lo tanto, llamo a una reflexión de aquellos que creen que hay que empezarlo al revés», afirmó. En la intervención del presidente gallego no faltó una reflexión sobre el concepto de la Hispanidad. «Creo que es bueno tener un día al año para recordar que por mucha identidad propia que tengamos, al final somos un conjunto, formamos parte de algo global», cerró el dirigente popular.

«Es importante reivindicar la pluralidad de España»

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, aprovechó el aniversario de El Periódico de España para reivindicar «la identidad territorial» reconocida en la Constitución de 1978, un «motor de convivencia» que permite la diferencia dentro de la unidad. Y en este marco, el presidente asturiano planteó una reflexión para que la celebración de la fiesta nacional del 12 de octubre vaya más allá de Madrid y sea algo «rotatorio para todas las comunidades autónomas». El presidente socialista alabó la red de diarios de Prensa Ibérica, con 27 cabeceras. Un diseño que entronca directamente con lo que a su juicio representa el país. «Es un hecho inequívoco que la Constitución del 78 dio reconocimiento a algo tan importante como la identidad, que forma parte del propio ser, de la cultura, las lenguas, la identificación territorial, el componente político, y lo hizo posible, distribuyendo las competencias y distribuyendo entre el Estado, entre el Gobierno central y también las comunidades autónomas», expuso el dirigente. «Yo comparto que aquí en Madrid también se escucharan los diferentes acentos, los diferentes tonos, las diferentes miradas que hay por toda España», prosiguió. «Es importante reivindicar la pluralidad de España», dijo.

«Ser moderno es defender una España unida»

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, está de acuerdo con que hay que modernizar esta celebración. El dirigente afirmó anoche que habría que hacerlo «para reforzar la idea de que España solo puede ser plural si estamos unidos». De manera más sintética, el dirigente del Partido Popular, hasta 2023 alcalde de Zaragoza, concluyó que «ser moderno es defender una España unida». El dirigente aragonés remarcó que «cada uno de nuestros territorios tiene sus singularidades pero si hay algo moderno de verdad es que frente a los que dividen estamos los que defendemos que juntos nos irá mejor». Azcón, que al igual que sus colegas puso en valor la importancia de la prensa regional y local, sobre todo para conocer lo que ocurre más allá de la «M-30 de Madrid», afirmó con solemnidad que «la inmensa mayoría de los que nos afecta de verdad y nos conmueve y preocupa es lo que pasa muy cerca», y elogió la labor de Prensa Ibérica y de El Periódico de Aragón, en concreto. El líder del PP de Aragón completó su reflexión y señaló que los debates que se suelen tener en torno a la capital suelen ser debates que desde las comunidades autónomas se ven «infinitamente más alejados» de lo que allí viven día a día.

«La Hispanidad no puede ser un objeto de división»

La ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, representó al Gobierno en el evento. En su intervención, la dirigente reivindicó la Hispanidad en la víspera de la Fiesta Nacional, asegurando que «no se impone, no es de nadie y se comparte». «El mejor ejemplo de la pluralidad y lo que pueden hacer las comunidades autónomas por aportar a esa España diversa y plural, es la foto que tenemos esta tarde», reflexionó, aludiendo a los distintos presidentes autonómicos junto a miembros del Gobierno de España. La ministra, también exconsejera del ejecutivo de Navarra, se declaró creyente del «autogobierno»: «Creo en toda la capacidad que tienen las comunidades autónomas como administración más cercana de dar una política útil y de mejorar la vida de la ciudadanía». En este sentido, Saiz se refirió a la prensa local y autonómica como «un agente fundamental para seguir construyendo y aportando a esta España diversa». «La Hispanidad es mucho más que una bandera», enfatizó la dirigente, advirtiendo que «lo que no puede ser nunca es un objeto de división, de establecer ciudadanos de primera y de segunda». «La Hispanidad es la casa de todos», zanjó.