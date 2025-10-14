La canaria Carmela García gana el Premio Nacional de Fotografía

La artista Carmela García (Lanzarote, 1964) ha sido reconocida con el Premio Nacional de Fotografía 2025 por una obra que «transforma y cuestiona los imaginarios sociales, visibilizando realidades que han permanecido en los márgenes desde una perspectiva de género y queer».

El Ministerio de Cultura informó este lunes, en una nota, de que el jurado valoró que la artista «recontextualiza la fotografía utilizando lenguajes muy contemporáneos donde se mezclan, también, el vídeo, las instalaciones, el collage y el uso de la fotografía de archivo».

El Premio Nacional de Fotografía está concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.

Según Cultura, el trabajo de García «renarra los relatos que han configurado el imaginario colectivo y los revisa en el plano formal e icónico desde una perspectiva de género».