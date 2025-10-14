Investigada la muerte de una pareja en extrañas circunstancias en Málaga

La Guardia Civil investigaba al cierre de esta edición las circunstancias de la muerte de un hombre y una mujer cuyos cadáveres fueron hallados el domingo por la tarde en el municipio de Coín, en Málaga. Según los primeros datos, los fallecidos formaban una pareja de entre 41 y 48 años que vivía en una precaria vivienda ubicada en el paraje conocido como Arroyo de las Piedras, al norte de la localidad y en una zona ya próxima al término municipal de Casarabonela. Las fuentes consultadas aseguran que las víctimas, que al parecer es de otro municipio y llevaba poco tiempo viviendo en esa casa, tenía una niña de unos cuatro años de edad, aunque de momento no han podido confirmar si en el momento del hallazgo se encontraba allí.

Los hechos trascendieron minutos antes de las 19.00 horas del domingo, cuando un particular llamó a Emergencias 112 para informar del hallazgo de dos personas sin vida en una infravivienda de una zona rural. Fuentes del centro coordinador indicaron que esta información se trasladó a la Guardia Civil, Policía Local y sanitarios del 061, cuyos efectivos sólo pudieron certificar la muerte de las dos personas. El instituto armado asumió la investigación y activó el protocolo judicial, que comenzó con el levantamiento de los cadáveres y su traslado al Instituto de Medicina Legal para que se les realice la autopsia.

El trabajo de los investigadores sobre el terreno parece descartar el fallecimiento por inhalación (humo o gases), aunque serán los forenses los que tengan la última palabra sobre las causas de ambas muertes.