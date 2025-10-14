Sale a la luz el guión inédito para cine de ‘Amor andaluz’ de Blasco Ibáñez
Efe
Valencia
La Casa Museo Blasco Ibáñez publica por primera vez el guión literario original de la novela Amor andaluz, un borrador de argumento o escenario escrito por el autor Vicente Blasco Ibáñez y que Hollywood rodó con el nombre de Argentine Love.
