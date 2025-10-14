Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sale a la luz el guión inédito para cine de ‘Amor andaluz’ de Blasco Ibáñez

Efe

Valencia

La Casa Museo Blasco Ibáñez publica por primera vez el guión literario original de la novela Amor andaluz, un borrador de argumento o escenario escrito por el autor Vicente Blasco Ibáñez y que Hollywood rodó con el nombre de Argentine Love.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents