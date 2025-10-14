Terapias dirigidas amplían el horizonte en el cáncer de mama metastásico

El cáncer de mama es el tumor más diagnosticado en España: más de 35.000 pacientes cada año. Un 25% de esas mujeres pueden recaer en los 10 años posteriores. Además, hay una proporción de casos, entre el 5 y el 6%, que debutan con enfermedad metastásica desde el comienzo. Si se habla de avances para una enfermedad sin cura, lo más importante es el conocimiento de la biología de la enfermedad. «Determinar para cada tumor, para cada paciente, cuáles son las características biológicas, las alteraciones moleculares que hacen que pueda ser más sensible a unos u otros tratamientos, marca la diferencia de las terapias», asegura el doctor César A. Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico, que se conmemoró este lunes, Rodríguez conversa con El Periódico, del mismo grupo que LA OPINIÓN, sobre las opciones que en este momento tienen las pacientes. A diferencia del de mama, detectado en etapas tempranas, en el que los tratamientos pueden llevar a la remisión, cuando se habla de metastásico implica que las células cancerosas se han diseminado a otros órganos. Esta diseminación complica enormemente su manejo. Una nueva generación de inmunoterapias y tratamientos dirigidos han abierto un nuevo horizonte en este tipo de tumores. «Ya disponemos de muchas estrategias terapéuticas que van dirigidas a rutas específicas que están alteradas en el tumor, pero todavía quedan muchos pasos por recorrer. Hay que entender por qué tras un tiempo de eficacia muchos tratamientos adquieren resistencias, llevando a que el curso clínico de la enfermedad metastásica sea incurable», asegura, antes de incidir en que es importante entender la biología de la enfermedad. «Es lo tan traído y llevado de la medicina personalizada de precisión», apunta.