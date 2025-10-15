Instagram limitará con una clasificación por edades el contenido para adolescentes
La plataforma afronta demandas por lesiones personales en Estados Unidos, acusada de perjudicar a jóvenes con un producto adictivo
Agencias
La red social Instagram, propiedad de Meta, anunció este martes que a finales de este año comenzará a limitar el contenido que sus usuarios adolescentes pueden ver, basándose en el sistema de clasificación por edad para películas de Estados Unidos PG-13.
«Las Cuentas para Adolescentes de Instagram se regirán por la clasificación de películas PG-13, por defecto. Esto significa que los adolescentes verán contenido en Instagram similar al que verían en una película PG-13», explicó la plataforma de internet a través de un comunicado.
Además, los adolescentes menores de 18 años serán automáticamente asignados a una configuración actualizada para mayores de 13 años, y no podrán optar por no participar sin el permiso de sus padres.
Esta nueva política, que entrará en vigor a finales de año, también se aplicará a las conversaciones con los chatbots de inteligencia artificial (IA) de la compañía.
Configuración para padres
«Como sabemos que cada familia es diferente, también presentamos una nueva configuración más estricta para los padres que prefieren una experiencia más restrictiva para sus hijos adolescentes», detalló la compañía.
Impacto en niños
Meta, propietaria también de Facebook, WhatsApp y Messenger, lleva mucho tiempo lidiando con las preocupaciones sobre cómo sus aplicaciones afectan a los niños, sobre todo en cuestiones de salud mental, y ha prometido proteger a los menores de contenido inapropiado y depredadores sexuales desde hace décadas.
Meta afronta demandas por lesiones personales en tribunales estatales y federales de Estados Unidos, que la acusan de perjudicar a jóvenes con un producto adictivo.
- La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada
- Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- El Avlo de A Coruña a Madrid, con precios de más de 100 euros y algunos días por encima del AVE
- El Concello de A Coruña cambiará el planeamiento para levantar 58 pisos sociales en Os Rosales