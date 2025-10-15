Katy Perry, primera cabeza de cartel de O Son do Camiño

O Son do Camiño anunció este martes el primer cabeza de cartel para su edición del año que viene, que tendrá lugar entre el 18 y el 20 de junio de 2026 en el Monte do Gozo. Se trata de Katy Perry, icono global, referente de la cultura pop y una de las artistas femeninas más influyentes del siglo XXI. La cantante aterrizará en Compostela en el marco de su nueva gira europea The Lifetimes Tour, que se perfila como una de las más espectaculares y esperadas del año próximo.

La de Santiago será así una oportunidad única para disfrutar de su imponente directo, con una producción de primer nivel y un repertorio cargado de himnos que han marcado a toda una generación como I kissed a girl, E.T., Teenage dream, Firework, Roar, Dark horse, Last friday night o Hot n cold. Con este anuncio, O Son do Camiño confirma su compromiso con grandes nombres del panorama internacional, consolidándose como uno de los eventos musicales imprescindibles en Europa.

Entradas y cartel

Junto a este bombazo, desde el festival confirmaban también este martes que este miércoles se anunciará otro gran cabeza de cartel a las 11.00 horas, por lo que los habituales del festival deben estar pendientes de las redes sociales de O Son do Camiño para conocer el artista o banda que también se subirá al escenario del Monte do Gozo el año que viene.

Con respecto a las entradas, la primera tanda saldrá a la venta este viernes, 17 de octubre, a las 12.00 horas en la web oficial del festival. O Son do Camiño avanza su primer plato fuerte para la próxima edición, Katy Perry, apenas cinco días después de anunciar las fechas en las que tendrá lugar el popular festival compostelano.

Tras el éxito rotundo de anteriores ediciones, desde la organización inciden en que el festival continuará trabajando para seguir siendo el único macrofestival que logra sold out (todo vendido) en todas y cada una de sus ediciones desde su nacimiento en 2018. Para ello, la cita de 2026 promete superar cifrar anteriores para situar a Galicia, de nuevo, en el mapa musical europeo.

Creado y producido por las empresas gallegas Bring The Noise y Esmerarte Industrias Creativas, el festival O Son do Camiño cuenta además con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos de Xacobeo.