Un letrado judicial filtró datos de casos y víctimas y prostituyó a dos mujeres en Ourense

Era un profesional de la justicia de los que atesoran uno de los niveles más elevados en el sistema. Letrado de la administración judicial —el cargo antes que antes se denominaba secretario—, el jefe de la oficina de funcionarios, el encargado de dar fe pública. Un hombre que ostentaba esa alta responsabilidad en un juzgado de Ourense reconoce que cometió dos delitos de revelación de secretos y prostitución, por los que acepta 4 años en suma, dos por cada uno, además de multas.

Las dos víctimas de la explotación sexual en un piso que él tenía alquilado eran vulnerables, personas con pocos recursos. La información sobre varios casos judiciales de la sede en la que trabajaba se la remitió a una mujer que sufrió violencia de género, a la que, según la instrucción, intentó convencer para que se prostituyera, y después le facilitó información sobre su procedimiento y sobre otros casos, supuestamente para conseguir mantener relaciones sexuales con ella. El acusado, en libertad por esta causa, no desempeña funciones públicas desde hace más de dos años. Estuvo de baja y tiene reconocida una incapacidad absoluta por un trastorno psíquico que está documentado en informes.

Reconocimiento de los hechos

Tras una larga instrucción, que empezó en 2022 en unas diligencias secretas en Instrucción 1 de Ourense, el magistrado acuerda la apertura de juicio oral en un auto del pasado 1 de octubre. La resolución fue emitida un día después de que, el pasado 30 de septiembre, la Fiscalía presentase un escrito de acusación, en conformidad con la defensa. En ese documento aparecen la firma del acusado, el abogado defensor y la fiscal del caso. El encausado reconoce lo que hizo y avanza su propósito de zanjar la vía penal con una conformidad, pero el pacto no tendrá efectos plenos hasta que las partes y él ratifiquen el acuerdo en la sala de vistas de uno de los juzgados de lo Penal de Ourense. Tras ese acto, la sentencia será definitiva. La ley permite suspender de forma individualiza penas que, por separado, no exceden los 2 años por delito.

El acuerdo anticipado por escrito establece 24 meses de prisión, 2 de suspensión para empleo o cargo público y 2.700 euros de multa por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Por el de prostitución, el letrado judicial aceptará 2 años, multa de 3.240 euros y 4 años de inhabilitación para empleo, cargo público o ejercicio de cualquier oficio o profesión que pueda tener relación con menores de edad, durante 4 años.

Sin antecedentes penales

El acusado carece de antecedentes penales previos. Cuando comenzó la causa contra él con una investigación de la Guardia Civil, fue objeto de un expediente disciplinario. Esa vía se suspendió porque los procedimientos penales tienen preferencia. Como ya se encuentra incapacitado y no ejercerá más como funcionario de justicia, el expediente se archivará y la pena de inhabilitación pública tampoco tendrá que aplicarse en la práctica.

El delito de descubrimiento y revelación de secretos está estructurado en las numerosas conversaciones por WhatsApp que el hombre mantuvo con una mujer, a la que le reveló datos de procedimientos judiciales, a veces tomando fotos. El acusado tuvo acceso a la información por su condición de funcionario público en un juzgado de Ourense. Las comunicaciones por la aplicación de mensajería suponen una prueba contundente de la revelación ilegal de datos.