Linkin Park actuará en la próxima edición de O Son do Camiño

Linkin Park actuarán en la próxima edición de O Son do Camiño, en su primera vez en Galicia. Se trata de la segunda confirmación del festival que se celebrará los días 18,19 y 20 de junio en el monte do Gozo tras la cantante Katy Perry, primer cabeza de cartel anunciado este martes. Los abonos saldrán a la venta este próximo viernes 17 de octubre a las 12.00 horas a través de la web www.osondocamino.es

Linkin Park llegará al monte de Gozo tras agotar las 60.000 entradas en una hora en sus dos conciertos programados en Madrid. La organización destaca que la banda, de la que fue líder hasta 2017 el fallecido Chester Bennington, es la que más discos ha vendido en todo el mundo en el siglo XXI, con ventas que superan los cien millones de copias. El suicidio de Bennington fue uno de los grandes desafíos a los que se ha tenido que sobreponer el grupo a lo largo de su trayectoria.

La vocalista Emily Armstrong ingresó en la formación en 2024, en una nueva etapa en la que innovación sonora y poder emocional continúan caracterizando a uno de los grandes referentes del rock alternativo que ha dejado una gran influencia tanto en la música como en generaciones posteriores.

Los productores del festival señalan que es “un evento concebido en Galicia, desde Galicia y para el mundo”. Correrá a cargo de nuevo de las promotoras gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring the Noise. Desde su primera edición en 2018, O Son do Camiño ha logrado sold out en todas sus ediciones, en la mayoría de los casos en apenas unas horas el mismo día de su lanzamiento-, lo que lo convierte en el único macrofestival merecedor de este éxito.