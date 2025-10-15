Un ‘Planeta’ entre «la realidad» y la «evasión fantástica»

Se busca millonario. ¿Razón? Premio Planeta. Abstenerse ganadores de otras ediciones, no así los finalistas. Entre los candidatos, un poco de todo. A saber: un apasionado romance entre una mujer de la alta sociedad sevillana y un joven de origen humilde; una de amor y muerte bajo la luna de Lesbos; secretos familiares en la Galicia rural; y la historia de un encargo literario con derivada esotérica y escapada a Las Vegas. También un amplio surtido de temáticas e inquietudes contemporáneas como las desigualdades sociales, las revoluciones personales, la herencia femenina y la memoria.

Historia, fantasía y thriller en casi todas sus encarnaciones posibles buscando dar la campanada. Un millón para el ganador, 200.000 para el finalista. El desenlace, hoy por la noche en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), donde se anunciará el nombre del sucesor o sucesora de Paloma Sánchez-Garnica, ganadora del año pasado, en el palmarés.

En la palestra, diez finalistas, solo cuatro novelas firmadas con seudónimo, lo que ya sería una primera pista de descarte, y récord absoluto de manuscritos presentados: 1.320 en total. Por lugares de procedencia, España sigue a la cabeza, con 687 originales. Le siguen América del Sur (378), América del Norte (161) y América Central (41).

«Se presentan muchos autores jóvenes, y debo decir que los colectivos de lectores que hacen la primera criba manifiestan siempre que hay una mayor calidad en las obras», subrayó el presidente del Grupo Planeta, Josep Creuheras.