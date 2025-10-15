Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xabier Olarra y Mª Ángeles de Eribe, premios nacionales de Traducción

Xabier Olarra (Tolosa, 1953) ha sido galardonado con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor y María Angeles Ochoa de Eribe Urdinguio (Bilabao, 1964) con el Premio Nacional a la Mejor Traducción por la traducción de Theodoros de Mircea Cărtărescu.

