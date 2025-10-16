«Es importante ir allá donde esté el público y no esperar a que vengan a ti»

El director Dima Slobodeniouk vuelve a casa, a la que fue su orquesta durante nueve temporadas, y lo hace con las partituras de Beethoven bajo el brazo y con la ilusión de debutar este jueves en Oleiros, donde residió durante unos años. El concierto será a partir de las 19.30 horas, en el auditorio Gabriel García Márquez, de Mera. El viernes volverá al Palacio de la Ópera, a las 20.00 horas.

¿Cómo ha encontrado a la orquesta, igual que la dejó?

Volví en junio del año pasado y es cierto que la orquesta, su naturaleza, se mantiene. Estoy muy feliz de reencontrarme con ella y suena genial. Hay muy buen ambiente, muy buena relación entre la gente y eso no solo es importante sino muy positivo, así que, sí, me encanta estar aquí.

Encontrar un hueco para venir a dirigir esta orquesta con lo apretada que tiene la agenda, ¿se lo toma como visitar a un viejo amigo?

Yo diría que como visitar a la familia porque hemos pasado muchos años juntos. Y es una sensación maravillosa porque sabes adónde vas y cómo tienes que ir, básicamente, solo tienes que retomar lo que dejaste.

Pero hay músicos nuevos y algunos con los que coincidió ya no están...

Es muy importante encontrar a las personas adecuadas, no es nada fácil dar con personas que encajen y continúen con la tradición de la orquesta. Eso solo ocurre en las buenas orquestas y en esta pasa, que hay un sonido, una dinámica entre las personas que se hereda de generación en generación. No es sencillo que un grupo tan grande funcione, pero este es un buen equipo.

¿Fue idea suya o de la orquesta interpretar la cuarta y la séptima sinfonías de Beethoven?

La orquesta quería dos sinfonías y yo propuse estas dos.

Sobre el escenario vemos una formación más reducida, con menos músicos para interpretar estas piezas, ¿por qué las eligió?

Es un formato un poco más pequeño, pero la música es de las grandes. No se trata de cuántos músicos haya sobre el escenario sino de la música. La Sinfonía número 4 es más discreta que la séptima, que es más expansiva. La cuarta empieza de una forma muy parecida a La creación, de Haydn, porque comienza desde la oscuridad, se escuchan algunas gotas de agua y luego se abre de una manera muy hermosa. El final del movimiento, además, es muy divertido. Intentamos acercarnos lo máximo posible a la partitura de Beethoven, así que, usamos los tempos que él realmente escribió porque, para entonces, no había metrónomos. Son tempos muy rápidos y, ahora, con nuestras capacidades técnicas, podemos lograrlo, pero en su época tenía que ser bastante difícil. Creo que fue Wagner quien dijo que la Séptima sinfonía de Beethoven era la apoteosis de la danza, tiene un ritmo como de tarantela, muy enérgico, con muchos acentos y detalles, no es nada fácil interpretarla... Es la definición perfecta.

Estas sinfonías se tocan, sobre todo, con instrumentos de cuerda, ¿no?

Sí, pero tenemos también viento madera y viento metal y timbales. Es la formación de una orquesta clásica, de la época de Beethoven. Él estaba siempre desafiando los límites, por ejemplo, introduciendo dificultades en sus composiciones y, muchas veces, tocaba con formaciones muy grandes, con los instrumentos multiplicados por cuatro. Hoy en día es más fácil tocar afinado y al mismo tiempo, porque tenemos tecnología e instrumentos avanzados, pero en aquel momento tenía que ser muy complicado.

Este formato le permite, además, ir a Oleiros, a un escenario al que no se había subido nunca con la orquesta y, además, con un concierto gratuito, o sea que puede ir público muy diferente al que acude cada fin de semana al Palacio de la Ópera.

Es fantástico porque yo viví allí, así que, me hace mucha ilusión mi debut en Oleiros. Es muy importante ir a lugares por primera vez y también ir allá donde esté el público y no esperar a que el público venga a ti. Tengo muchísima curiosidad por saber cómo va a ser el concierto de Oleiros.