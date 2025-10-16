El informe sobre la implosión del 'Titán' apunta a "un proceso inadecuado de ingeniería" como causa

La implosión sufrida por el sumergible 'Titán' de la empresa OceanGate durante una inmersión con turistas para visitar los restos del Titanic fue causada por "un proceso inadecuado de ingeniería" por parte de la compañía, que derivó en el fallo catastrófico registrado en junio de 2023, que se saldó con la muerte de los cinco ocupantes del batiscafo, según las conclusiones de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, según sus siglas en inglés).

"Hemos determinado que la causa probable del fallo del casco y la implosión del sumergible 'Titan' fue un proceso inadecuado de ingeniería por parte de OceanGate, que fracasó a la hora de determinar la fuerza y durabilidad actual del 'Titán' y derivó en que la compañía usara uno compuesto por fibra de carbono que sufrió daños por delaminación exacerbados por daños adicionales de origen desconocido", ha explicado.

Así, ha resaltado que esto provocó "daños en la estructura interna que llevaron a una falla de pandeo local del sumergible", un hecho al que "contribuyeron" unas "guías voluntarias estadounidenses e internacionales para pequeños sumergibles de pasajeros que eran insuficientes para garantizar que OceanGate se ceñía a las normas industriales establecidas".

"También contribuyeron el erróneo análisis de OceanGate sobre los datos de su sistema de monitoreo de sumergibles a presión, lo que llevó a que continuaran operando un sumergible dañado", ha subrayado la NTSB, que ha detallado que tras la 80ª inmersión del 'Titán' ya había sufrido daños "en forma de una o más delaminaciones, lo que lo debilitaron". "Tras la 82ª inmersión, el 'Titán' sufrió daños adicionales de origen desconocidos que deterioraron y debilitaron aún más al sumergible", ha manifestado.

"Las delaminaciones existentes y los daños adicionales que deterioraron la condición del recipiente a presión entre la 82ª inmersión y la inmersión del accidente --que fue la 88ª-- provocaron una falla de pandeo local que llevó a la implosión del 'Titán'", ha apuntado el organismo tras su análisis del suceso, que tuvo lugar el 18 de junio de 2023 en el norte del océano Atlántico, cerca de Canadá.

De esta forma, ha incidido en que sus conclusiones permiten determinar que los fallos de ingeniería de OceanGate provocaron la construcción un sumergible con fibra de carbono "con múltiples anomalías" e impidieron que contara "con la fuerza y durabilidad suficientes", mientras que la falta de "pruebas adecuadas" causaron que "la compañía no fuera consciente de que las mismas eran probablemente mucho más bajas que el objetivo".

La NTSB ha destacado además que la empresa no fue consciente de "las implicaciones de que ciertos cambios operativos, incluidas las condiciones de almacenamiento y arrastre, podrían impactar en la integridad del sumergible y en su seguridad general", antes de agregar que el 'Titán' debió ser "retirado inmediatamente de servicio" tras la 80ª inmersión a causa de los citados daños sufridos durante la misma.

Por otra parte, ha incidido en que si la empresa hubiera seguido las normas de la Circular de Inspecciones de Navegación y Buques para planes de respuesta ante emergencias habría tenido "activos de emergencia preparados", lo que habría derivado en que los restos del 'Titán' "fueran localizados antes, ahorrando tiempo y recursos, si bien el rescate no era posible en este caso".

"A pesar de que OceanGate no notificó a los activos de búsqueda y rescate su planeada expedición, así como los limitados recursos capaces de operar a la profundidad del Titanic, los esfuerzos de coordinación de búsqueda y rescate de la Guardia Costera de Estados Unidos fueron efectivos y dieron como resultado el descubrimiento de los restos del 'Titán'", ha recalcado.

La implosión del 'Titan' se saldó con la muerte del fundador de la compañía que organizaba las expediciones, Stockton Rush; el empresario y aventurero británico Hamish Harding, el explorador francés Paul Henry Nargeolet --conocido como 'Mr. Titanic'--; el empresario paquistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman, de 19 años.