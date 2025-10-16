Linkin Park tocará en Santiago: será su único festival en 2026 en España

Tras confirmar a Katy Perry como la primera cabeza de cartel para su próxima edición, que tendrá lugar del 18 al 20 de junio en el Monte do Gozo de Santiago, O Son do Camiño anunció este miércoles un nuevo bombazo. Junto a la icono pop global artífice de grandes himnos como I Kissed I Girl, Roar, Hot n Cold o Firework, estará Linkin Park, que se convierte en la segunda confirmación oficial del festival. Será la única actuación que la banda estadounidense de rock alternativo haga en un festival en España el próximo año, tras el colosal éxito de sus dos conciertos previstos en Madrid, cuyas 60.000 entradas se agotaron en apenas una hora.

Linkin Park es, según informan desde la organización del festival, la banda que más discos ha vendido en el mundo durante el siglo XXI, con más de 100 millones de copias. Con una trayectoria marcada por la innovación sonora, el poder emocional de sus letras y su gran influencia en generaciones de oyentes, su presencia en el Monte do Gozo representa un hito para los seguidores del rock y la música alternativa en España.Sus orígenes se remontan al año 1996, cuando fue fundada por un grupo de amigos en Agoura Hills (California).

Desde su puesta en marcha, Linkin Park ha sabido sobreponerse a varios desafíos a lo largo de su carrera, siendo el suicidio del entonces vocalista Chester Bennington, en 2017, el momento más crucial, el cual hizo tambalear el futuro de la banda sobre los escenarios. De hecho, el grupo estuvo en pausa durante siete años, anunciando su esperado regreso en 2024 con una nueva vocalista, Emily Armstrong, un álbum inédito y una nueva gira mundial. Además de la nueva vocalista, Colin Brittain se unía ese mismo año como reemplazo del baterista Rob Bourdon.

Los asistentes al festival podrán disfrutar en directo de grandes temas como In the End, Numb, Burn It Down, Somewhere I Belong, New Divide o One Step Closer en un show que promete ser una de las actuaciones más memorables de Galicia.

La primera tanda de entradas saldrá a la venta este viernes, 17 de octubre, a partir de las 12.00 horas en la web oficial del festival.