Nuevo récord mundial de concentración de CO2₂en la atmósfera

El planeta acaba de romper un nuevo y preocupante récord. La concentración media global de dióxido de carbono (CO2) alcanzó las 423,9 partes por millón en 2024, el nivel más alto desde que existen mediciones sistemáticas, según el último Boletín de Gases de Efecto Invernadero de la Organización Meteorológica Mundial. El informe alerta de que la subida no solo responde a las emisiones derivadas de las actividades humanas sino que, tal y como venían advirtiendo los científicos, se le suma la creciente incapacidad de los grandes sumideros naturales como los bosques y los océanos para seguir absorbiendo el exceso de dióxido carbono.