La violencia machista, principal hipótesis en un atropello mortal en Badajoz

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, descartó en la mañana de este miércoles que el atropello mortal de una mujer en el municipio extremeño de La Codosera fuese un caso de violencia de género. Sin embargo, a primera hora de la tarde, la Guardia Civil dio un giro a la investigación y confirmó que la principal hipótesis que se maneja apunta precisamente a esa posibilidad.

Según fuentes de la comandancia, los resultados de las primeras diligencias y varios testimonios recogidos durante el día han llevado a los investigadores a centrar la causa en un posible caso de violencia machista. La investigación continuaba abierta, al cierre de esta edición, y no se descartaban otras líneas de trabajo.

La víctima, V.G.G, de 46 años, murió en la noche del martes tras ser arrollada por el coche que conducía su pareja, un hombre de 43, en la calle Enrique Tierno Galván de La Codosera, a pocos metros de la vivienda donde ambos residían.

El suceso se produjo en torno a las once de la noche, tras una disputa familiar en la que el conductor habría intentado alcanzar al cuñado de la mujer. Durante la maniobra, el vehículo dio marcha atrás y acabó golpeando a la víctima. Posteriormente, el hombre abandonó el lugar de inmediato y fue detenido poco después en el cruce de La Codosera con la carretera de Alburquerque.

Vecinos del municipio extremeño aseguran que la pareja mantenía discusiones frecuentes. Una residente de la misma calle afirma que la mujer «le tenía miedo» y que el detenido ya había mostrado previamente comportamientos agresivos.