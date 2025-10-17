Una casa para que Ana sonría de nuevo

Una de las cosas que Ana guarda con más cariño en su casa son unos zapatos negros. "Me han acompañado por la mayoría todo Madrid: Chueca, Serrano...", explica. "Fue una de las pocas cosas que pude guardar cuando estuve en la calle", recuerda, algo conmovida.

Ana acabó sin techo a los 30 años, tras ser víctima de violencia de género. Su primer marido, el padre de su hijo, la maltrataba. Tuvo que sobrevivir en una pequeña chabola en un parque de Madrid y dejar al niño con su familia. Años más tarde, Ana pudo reponerse y salió de la situación de sinhogarismo junto al padre de su otra hija.

Sin embargo, esta nueva pareja también la maltrató. Y esta vez, Ana, además de quedarse sin techo de nuevo, se vio obligada a dejar a su hija con los servicios sociales y enfrentarse a un tortuoso proceso judicial.

En todo ese "calvario de la calle", como ella misma lo llama, Ana no desfalleció. Incluso sin una vivienda, consiguió un empleo y lo logró mantener. Y hasta en las peores circunstancias, nunca rompió el contacto con su hija, que hoy le escribe cartas de admiración a su madre. "Los verdaderos héroes son aquellos que siempre están a nuestro lado", concluye una de estas misivas.

De hecho, recuperar la custodia de su hija fue una de las primeras cosas que consiguió Ana cuando, finalmente, desde el programa La Morada Housing First de la Asociación AIRES se le ofreció una vivienda digna. "Lo que más deseo es estar con ella, que pase el máximo tiempo conmigo y que no sufra lo que yo he sufrido", asegura.

AIRES es una de las entidades seleccionadas por las Convocatorias Proyectos Sociales de la Fundación "la Caixa", que desde hace 26 años ha impulsado la labor de miles de asociaciones sociales en toda España. En total, desde 1999 la Fundación ha impulsado más de 23.000 proyectos de entidades sociales con un presupuesto global de más de 500 millones de euros.

La Morada Housing First cree en la importancia del trabajo para mantener un proyecto vital. Por eso, tras facilitar el acceso a la vivienda de mujeres supervivientes de distintas violencias, las trabajadoras y psicólogas de la asociación AIRES las acompañan durante varios años.

Las que tratan con Ana ya son parte prácticamente de su familia. Cada seis meses, se reúnen para redactar un "Plan de Acción" que marca objetivos con relación a su salud, su trabajo y su vida socioafectiva, pero muchas veces también se ven para ponerse al día y ver cómo se encuentra anímicamente.

En una de las últimas visitas, les cuenta que todo va viento en popa. Su hija está muy bien y la hace muy feliz. Y ella misma también está motivada con su curso de maquillaje y caracterización de cine. "Como buena bailarina que fui en su día quiero dedicarme otra vez al 'artisteo'", asegura. "Así que estoy en ello, estudiando mucho e intentando que sea de verdad mi futuro, porque lo deseo con muchas ganas", explica.

Para Ana, las "'chicas'" de AIRES, como ella las llama, fueron esenciales para que, gracias a "la confianza, el apoyo y el amor" que le dieron, pudiera volver a creer en ella misma. Y para las técnicas de la asociación, esta mujer "es un ejemplo de supervivencia y de resiliencia como pocos". "Y lo más importante es que lo mejor en su vida está por llegar", aseguran.

Más convocatorias sociales

Por otro lado, la Fundación "la Caixa", como principal organismo intermedio privado del Fondo Social Europeo Plus, ha seleccionado cerca de 200 proyectos de entidades sociales a través de las convocatorias de ayudas Más Infancia, Más Empleo y Más Empleo Joven. La Fundación "la Caixa” impulsa estas tres convocatorias a las que destinará un total de 124 millones de euros cofinanciados con la Unión Europea, con el objetivo de fomentar la empleabilidad de los jóvenes y de los colectivos en riesgo de exclusión social y de mejorar las condiciones de vida de la población infantil en situación de pobreza y sus familias.