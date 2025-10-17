Un cayuco rescata en Angola a los tripulantes de un pesquero gallego en llamas

El buque pesquero 'Noruego' se construyó en el año 2003 en las instalaciones del astillero asturiano Armón Navia y fue equipado para operar con el arte de pesca de palangre de superficie. Se dedicó durante años a la captura de pez espada en aguas del Pacífico, las Azores o Cabo Verde, registrado para ello en la ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico), la IATTC (Comisión Interamericana del Atún Tropical) y otras organizaciones regionales de ordenación pesquera.

Pero este año sus armadores decidieron dar un cambio radical de rumbo, mudar de pabellón y hasta de especie objetivo. Este jueves sufrió un virulento incendio en aguas de Angola, como avanzó Faro de Vigo. Todos sus tripulantes fueron rescatados, asistidos por un cayuco, y están en buen estado, ya en tierra. A bordo iban cuatro marineros gallegos de la comarca de O Barbanza, según concretaron fuentes del Gobierno: dos de ellos iban en el puente —ambos de Ribeira (A Coruña)— y pertenecen a la compañía armadora, y otros dos en la sala de máquinas.

El fuego era visible a larga distancia, con llamas de varios metros que fueron consumiendo la estructura del pesquero desde popa a proa, devorando a su paso el puente de gobierno. La última posición registrada del AIS corresponde al día 10, cuando navegaba al norte de Luanda. La evacuación al cayuco —se utilizan para la pesca tradicional en buena parte de la costa africana— se realizó sin daños para todos los tripulantes, a excepción de un marinero angoleño que sufrió quemaduras y ha sido atendido por una fractura en una pierna.

El pesquero es propiedad de armadores de Ribeira. En concreto, de la sociedad Pesca Noruego SL —al menos, hasta este mes de agosto—, con domicilio social en el puerto pesquero de la misma villa. El 'Noruego' causó baja en el registro de buques del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el pasado 6 de agosto, cuando pasó a portar pabellón de Angola. Fue modificado para operar en la pesquería de pulpo, según pudo confirmar este periódico en distintas fuentes.

Desde el sector apuntaron también a que los armadores eran también los dueños del Runo (ex Maral), otro palangrero de 30 metros construido en 1988 en Cardama (Vigo).

Este siniestro se ha producido apenas un mes después del abordaje fatal sufrido por el pesquero 'Tafra 3', participado por la armadora viguesa Baipesca, con el resultado de cinco fallecidos frente a las costas de Mauritania. En este caso el barco fue atropellado por el 'Right Whale', un enorme arrastrero pelágico.

Las salidas

El 'Noruego' ha sido el último de los buques gallegos de una larguísima lista de exportados a África. Le precedieron el 'Praia de Rodeira', que salió de España en julio rumbo a Mauritania; el Curbeiro, exiliado también a Angola en junio; 'O Argentino' (Mauritania), 'Cova Balea' y 'Santo do Mar' (Sudáfrica) o el 'María del Carmen' (Cabo Verde).

Las complejas normativas que enfrentan los barcos de palangre de superficie, la depreciación de las capturas y la caída de la demanda han llevado a este segmento de flota a una encrucijada, y una gran parte de las empresas armadoras han reclamado al Gobierno central un plan ordenado de desguaces.