«Hay mucho escritor educado, pero el arte debe tener afán de provocación»

¿Se levanta uno más escritor después de haber ganado el Premio Planeta?

Bueno, se levanta feliz. No sé si hay un baremo de más o menos escritor. Es lo que soy. Después del Planeta, quizá un escritor de más éxito.

Los libros de autores mediáticos suelen generar cierto recelo. ¿Cómo lo afronta?

Yo soy una persona que está muy expuesta, por lo que las críticas y el recelo es algo que me preocupa poco. Relativizo muchísimo eso. Pero, vamos, imagínate si hay recelo que aún faltan tres semanas para que la gente pueda leer la novela. Eso ya es recelo, es un prejuicio. Sobre lo de escritor mediático, polemista… Todas esas cosas que se dicen en los titulares… Las acepto, pero me da igual. Si no me lees, es bastante difícil romper el prejuicio. Cada vez que publico una novela, siempre aparece alguien que me dice: «Joder, tío, me has sorprendido muchísimo». Y te dices, «bueno, ¿y por qué?».

¿De dónde sale Vera, la protagonista de Vera, una historia de amor?

Nunca construyo una novela a partir de una idea, sino más bien sobre la evolución de un personaje. Me apetecía contar una historia de amor entre dos personas de dos universos completamente distintos y la evolución de Vera desde que se separa de su marido, el único hombre de su vida, hasta que termina siendo dueña de sí misma.

Se reivindica como un escritor de mujeres. «Hay mucho de femenino en mí», dijo ayer durante la rueda de prensa.

Si tú miras mis novelas, evidentemente los personajes femeninos tienen mucha más fuerza. Son más protagonistas. Al final, en mis novelas, aunque haya mucho amor, jamás hay un príncipe azul. Ningún hombre salva a ninguna mujer. Las mujeres acaban siendo dueñas siempre, en todas, de lo que quieren hacer.

La relación entre los protagonistas está marcada, en cierto modo, por las diferencias sociales. ¿Una manera de volver a sus orígenes?

Puede haber algo de eso, aunque igual es más simple y se trata de elegir escenarios que conozco bien. No sé si esto queda bien decirlo, pero a lo mejor es por pereza. No me apetece irme a la Edad Media, no la conozco. Entonces, si tengo que hablar de barrios, los conozco. Y si tengo que hablar de la alta sociedad, también, porque he estado en los dos sitios. En Bocabesada, mi anterior novela, decido hacer una productora de televisión, que es un lugar que me parece muy próximo. Ahora sitúo la novela en Sevilla, que también me resulta muy próxima.

Carmen Posadas le elogió las escenas de sexo que hay en novela. ¿Qué se dice a eso?

Es una cosa que me persigue en todas las novelas aunque, en general, hay menos escenas de sexo de las que parece. Lo que pasa es que deben llegar… Creo que el sexo y el deseo explican muy bien a las personas y a los personajes. Cuando cuentas una escena de sexo estás viendo lo que verdaderamente le está pasando al margen de la situación normal, lo que le pasa vitalmente. El deseo o su ausencia. Me parece un instrumento muy válido y entretenido para contar personajes, sobre todo femeninos. Yo escribo de lo que vivo, de estar atento. Debe ser que lo hago bien.

¿Qué tipo de lector hay detrás del Juan del Val escritor?

Mi cultura tiene que ver mucho más con el audiovisual, con el cine. Si me preguntas de dónde salgo yo, te diría Woody Allen. Ese sí es un referente para mí. Lo que quiero contar se parece mucho a lo que hace él. Y también Antonio Soler, que me parece sensacional, sobre todo Sur, que es una obra maestra. También Houellebecq, Martínez de Pisón. Eso me entretiene. Pero de donde vengo es del cine de Woody Allen.