Mario Alonso Puig recala en Galicia para alumbrar «el camino que marca nuestro destino»
Después de su último periplo por América, el cirujano y divulgador visita la ciudad olívica con una conferencia sobre «dónde nos encontramos y dónde podríamos estar»
R. V.
Más de 25 países con contextos muy diferentes han servido ya de escenario para difundir el conocimiento de Mario Alonso Puig. Ahora, el cirujano y divulgador regresa a Vigo con una conferencia sobre el camino que marca cada destino, entendido no solo como el punto en el que cada uno se encuentra sino también como aquel en el que podría estar. La cita, organizada por Prensa Ibérica con el apoyo de Fundación Luckia, será el próximo 5 de noviembre a las 19:00 en el Auditorio Mar de Vigo.
Gracias a su dedicación y trayectoria, el Dr. Puig apenas necesita presentación. Tras más de dos décadas ejerciendo como cirujano, fue reorientando su carrera hacia la investigación y el estudio para aplicar los conocimientos actuales en campos como la Medicina, las Neurociencias y la Psicología Positiva al liderazgo personal y profesional.
Formado en Medicina Mente-Cuerpo y Psicología Positiva en la Universidad de Harvard, ha profundizado en el conocimiento de las bases de la comunicación, la influencia y el aprendizaje. Fruto de ello es el desarrollo de una serie de metodologías y estrategias que ayudan a desplegar la energía, la salud, la motivación y el potencial creativo de personas, equipos y familias.
También cuenta en su haber con un importante listado de libros, entre los más conocidos: Vivir es un asunto urgente, El camino del despertar, Reinventarse: tu segunda oportunidad, Ahora yo y otros títulos que han sido traducidos a varios idiomas.
Mario Alonso Puig recala en la ciudad olívica con su conferencia «El camino que marca nuestro destino», un viaje por esas encrucijadas que surgen en el recorrido de la vida, el peso de la mochila con el que lo realizamos o el valor de las pequeñas cosas que nos encontramos durante ese camino.
Las entradas ya están a la venta en https://www.teuticket.com. Su intervención promete inspirar a quienes buscan poner el foco en lo que son pero también en todo su potencial.
