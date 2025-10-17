Retirada de basura en la playa de A Fragata

Casi 40 voluntarios se reunieron este jueves en la playa A Fragata de Ferrol para recoger residuos dentro del programa Mares Circulares organizado la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer), la Asociación de Empresarios Ferrolterra, la Asociación de Empresarios de Hostaleria de Ferrol e Comarcas y de voluntarios de Equiocio Social, así como Coca Cola.

Este programa cumplió en 2024 siete años de vida y esta semana lograron reunir casi 41 kilos de basura retirada del citado arenal ferrolano.

Gema Domínguez Barral, gestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, destacó «la importancia de las alianzas y colaboraciones para conseguir objetivos como los propuestos por Mares Circulares para conseguir un mundo y un entorno marino sin residuos». «Resulta necesario actuar para preservar estos ecosistemas y concienciar de la necesidad de poner en marcha acciones que fomenten la economía circular», finalizó. redacción