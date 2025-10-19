Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis migratoria

Llegan a El Hierro unas 98 personas migrantes a bordo de un cayuco

En la embarcación, que ha llegado al puerto de La Restinga, en Canarias, se encontraban cuatro menores

Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, en El Hierro, Canarias.

Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, en El Hierro, Canarias. / Antonio Sempere

EP

Cueva del Hierro

Salvamento Marítimo ha interceptado en la madrugada de este domingo un cayuco que llegó por sus propios medios a la bocana del puerto de La Restinga (El Hierro), en Canarias, con un total de 98 personas migrantes subsaharianas a bordo, entre ellas diez mujeres y cuatro menores.

Asimismo, a través de un un operativo establecido por el centro coordinador de Salvamento en Tenerife, la tripulación de la Salvamar Navia procedió a localizar y acompañar a puerto a la embarcación, que llegó a La Restinga sobre las 8:21 horas de este domingo.

Una vez en tierra, los migrantes fueron asistidos por un dispositivo de seguridad y sanitario desplegado en la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents