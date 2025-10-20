Test
¿Cuántas palabras de la jerga juvenil conoces?
¿Dominas el idioma de las nuevas generaciones o te pierdes a la primera? Compruébalo con este test
Eva Hinchado
La jerga juvenil cambia más rápido de lo que algunos pueden entender; hoy hay FOMO, mañana todo es chill y pasado, lo importante es el aura. ¿En qué nivel dirías que estás en tu comunicación con los más jóvenes? Hemos preparado un test para que descubras lo que significa stalkear o saber si vives en tu prime. ¿Te atreves?
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 2-1 | El Dépor cae ante el Racing en El Sardinero
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- ENKI, la carrera para «hacer un mundo mejor» desde A Coruña
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo
- Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
- Carrera ENKI 2025 de A Coruña por la inclusión y la solidaridad
- La ordenanza de terrazas endurece las multas por incumplimiento