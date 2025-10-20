A Xunta distinguirá cunha figura propia os principais itinerarios culturais galegos
A Xunta creará unha nova figura para recoñecer os itinerarios de interese autonómico. Segundo puido saber este periódico, trátase dunha medida que está incluída na Lei de acompañamento dos orzamentos que o Consello da Xunta avaliará este mesmo luns, coa que busca recoñecer aquelas rutas que, sen contar cos requisitos esixidos na Lei de Patrimonio Cultural para ser considerados Camiño de Santiago, reúnen os elementos necesarios para emerxer como categoría singular no ámbito cultural de Galicia.
A finalidade do Goberno galego é poñer en valor aqueles percorridos que promoven e difunden a cultura, o desenvolvemento sustentable e a cohesión en diferentes puntos do territorio, nomeadamente en aqueles que se atopan en risco de exclusión cultural polas súas condicións xeográficas e sociais. Son vías, polo tanto, de especial interese para a identidade cultural de Galicia pola súa capacidade para conectar lugares, bens ou manifestacións vencelladas por un fío condutor histórico ou patrimonial, xa sexa material ou inmaterial.
Esta nova categoría, que quedará recollida na Lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia, aprobada no Parlamento a principios deste ano, vai permitir que estas vías sexan obxecto de especial atención polas administracións á hora de planificar as programacións culturais co obxectivo de mellorar as condicións de acceso á cultura para todos os galegos, independentemente de cales sexan as súas condicións.
Cómpre destacar que a modificación do texto legal permitirá, polo tanto, a creación desta nova figura para, posteriormente, identificar cales son os itinerarios culturais que se adaptan a esta tipoloxía e establecer cales son as medidas de difusión específicas. A Lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia está en vigor desde principios deste ano despois de que fose aprobada sen ningún voto en contra.
