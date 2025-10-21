Blanca Soroa, actriz de A Coruña que aspira al Goya en su debut: "Si pasa, me llevaré una alegría tremenda"

A sus 17 años, Blanca Soroa se ha convertido en una de las revelaciones del cine español gracias a Los Domingos, la película de Alauda Ruiz de Azúa que acaba de ganar la Concha de Oro en San Sebastián y que llega este viernes a las salas. Aunque ahora vive en el País Vasco, Blanca nació en A Coruña, donde comenzó su formación artística. La joven debuta en el cine poniéndose en la piel de una adolescente que sorprende a su familia cuando plantea hacerse monja de clausura.

Su primer papel en el cine y la película gana la Concha de Oro. ¿Qué sintió al ver que Los Domingos se llevaba un premio tan prestigioso?

Mucha alegría. Lo vi con mis amigas desde el sofá de mi casa; las invité a todas. Fue una sorpresa y muy gratificante.

Fue seleccionada para la película en un casting abierto con más de 600 participantes. ¿Qué cree que vio la directora en usted?

En una entrevista conjunta nos preguntaron, y ella dijo que lo primero que vio en mí fue misterio. Ella quería saber qué había en mi cabeza, qué estaba sintiendo. Sí que es verdad que a Alauda yo la conocí en la última fase del casting, que fue la séptima, pero ella ya me estaba viendo en Madrid en los vídeos.

¿Qué la llevó a presentarte al casting de la película?

Siempre me ha gustado mucho el arte. Desde que era muy pequeña, en el colegio teníamos conservatorio dentro, y me apunté. Siempre me apuntaba a todas las cosas relacionadas con lo artístico. Nunca me había planteado dedicarme al arte porque no pensaba que iba a ser capaz. Un día, en el colegio, en Bilbao, me dijeron que iban a venir unas directoras de casting a hacer una entrevista de cinco minutos a chicas de primero y segundo de Bachillerato para una película de Alauda, y yo pensaba que buscaban figurantes. Me presenté y dije: ‘¿Por qué no? A lo mejor un día me cogen y voy a un rodaje’. Me presenté así, pero sin saber muy bien para lo que era.

Su personaje es una joven que siente la llamada religiosa. ¿Cómo se preparó para meterse en la piel de algo que realmente no es tan habitual hoy entre la gente joven?

Como no era actriz y era una cosa tan nueva para mí, hice lo único que podía hacer: estar abierta a todas las propuestas que Alauda hiciese, escucharla y crear con ella, poco a poco, el personaje. Luego me empecé a documentar viendo vídeos de chicas contando sus testimonios. Hay, en internet, monjas de clausura que se graban contando su testimonio, cómo era el proceso de contárselo a su familia. Me lo estudiaba mucho y tomaba apuntes para entenderlo lo mejor posible.

Hay estudios que hablan de un repunte de la fe en la Generación Z. Ahora que se ha metido en la piel de una joven religiosa, ¿qué explicación cree que puede tener?

Yo creo que ahora tenemos más libertad para decidir, para definir nuestras creencias, para ver si creemos o no, no tanto basado en lo que nos inculcan desde el pasado, como podía pasar antes, que ya desde pequeño nacías en una determinada religión y te morías así. Ahora podemos explorar más. Con las redes sociales se puede conocer más sobre otras culturas y sobre otras religiones. Yo, como adolescente que soy, estoy todavía buscando el sentido de mi vida.

Usted canta en un coro, como su personaje, y se empezó a formar en A Coruña.

Estudiaba en el Colegio Obradoiro, y había un conservatorio dentro. Entonces, lo que hacían era que los músicos que estudiaban en el conservatorio, en lugar de ir a otro centro por la tarde, podían coger media hora del recreo para ir a estudiar piano. Durante el horario escolar ya podías hacer las extraescolares. Yo no sé si nací con un talento artístico o no, pero sin duda ese colegio me lo potenció muchísimo, porque me enseñaron desde pequeña a hablar en público. Teníamos un montón de actuaciones, y tuve unos profesores maravillosos que recuerdo con muchísimo cariño.

Usted se mudó al País Vasco a los once años. ¿Qué recuerdos tiene de A Coruña?

Todos son recuerdos muy bonitos. Siempre que vuelvo a visitar a mis amigas es como estar en un sueño. Es como que no soy consciente de que estoy en mi ciudad. En A Coruña fui muy feliz. Cuando pienso en la ciudad, pienso mucho en la plaza de Lugo, en la calle Real… Me acuerdo de que siempre me cogía una caracola en una tiendita con mi madre y dábamos un paseo.

Podría ser candidata al premio Goya a Mejor Actriz Nobel, ¿piensa en ello o prefiere no planteártelo todavía?

Últimamente me lo dicen mucho, y si pasa, pues me llevaré una sorpresa y una alegría tremenda y lo celebraré muchísimo. Y si no pasa también, porque para mí el premio ha sido hacer la película y aprender todo lo que he aprendido, evidentemente sin quitarle el prestigio al premio, que vamos, es increíble. Me alegra mucho que la gente se plantee que podría pasar.