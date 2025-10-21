Educación afectivo-sexual en Galicia: el sexo se pregunta (mucho más) en femenino

Hace días que Ana, angustiada, no logra conciliar el sueño a la primera. Una práctica sexual de riesgo con una compañera del instituto la semana pasada le genera dudas: ¿podría contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual? La curiosidad, las dudas y los mitos en torno al sexo son una constante entre la juventud gallega.

Los centros Quérote+, programa de la Xunta dedicado a la educación afectivo-sexual y al bienestar emocional, recibieron en 2024 más de 5.100 consultas, de las cuales 3.099 estuvieron relacionadas directamente con la sexualidad. Como la de Ana: tras hablar con una profesional, pudo resolver sus inquietudes. También, dormir más tranquila.

Consultas

El sexo sigue siendo el tema que más preocupa y, además, casi siete de cada diez consultas (68%) procedieron de mujeres, frente al 31% de hombres y un 0,17% de personas no binarias. También despiertan interés los temas afectivos: cómo gestionar emociones, el enamoramiento o las rupturas. Según los técnicos, la educación sexual debe abarcar «todas las esferas vitales: quiénes somos, cómo sentimos, nos relacionamos y vivimos nuestra erótica de manera satisfactoria y respetuosa».

La Dirección Xeral de Promoción da Igualdade, de la Consellería de Política Social, explica que el perfil medio de quienes acuden al servicio «es una juventud diversa, de diferentes edades y realidades», aunque la franja más activa es la de adolescentes de 14 a 18 años (generación Z), que sumaron más de 1.500 consultas, seguida del grupo de 19 a 22 años, con unas 1.200.

«En la actualidad existe un mayor acceso a la información, así como recursos específicos en este campo, pero esto no implica tener un mayor conocimiento sobre la sexualidad. La educación sexual integral supone también promover el espíritu crítico, para que las personas sean quienes analicen los contenidos y descarten aquellos que son falsos y perpetúan mitos», aseguran desde el programa.

«En la actualidad existe un mayor acceso a la información, así como recursos específicos en este campo, pero esto no implica tener un mayor conocimiento sobre la sexualidad. La educación sexual integral supone también promover el espíritu crítico, para que las personas sean quienes analicen los contenidos y descarten aquellos que son falsos y perpetúan mitos», aseguran desde el programa

«El alumnado valora contar con recursos fiables como Quérote+, en los que poder resolver sus dudas en un entorno amable y seguro», añaden.

Aunque la información está más disponible que nunca, persiste desconocimiento sobre aspectos de la sexualidad y de otros mitos como el amor romántico. Los profesionales de Quérote+ detectan que todavía existen falsas creencias . «La educación sexual integral no solo consiste en ofrecer información, sino en fomentar el pensamiento crítico para distinguir los contenidos veraces de aquellos que perpetúan mitos», subrayan desde la dirección del programa. Las consultas más frecuentes se refieren a masturbación, embarazo, transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS), orientación del deseo, identidad sexual y prácticas eróticas.

«Las inquietudes sobre la sexualidad suelen ir evolucionando con la edad: desde cuestiones corporales y de identidad, hasta la expresión erótica, la gestión del placer y las relaciones afectivas», explican. Aunque se perciben diferencias entre ámbitos urbanos y rurales, estas no permiten generalizar. Hoy, gracias a las redes sociales y el efecto globalizador de internet, el contenido está disponible en todos los entornos», aclaran. Además de la atención personalizada, Quérote+ ofrece talleres formativos, que en 2024 sumaron 544 actividades con casi 12.000 participantes, en su mayoría estudiantes de Secundaria. «El objetivo es que aprendan a conocerse, aceptarse y vivir su erótica de manera sana», explican.

Falsos mitos

Aunque crecen hiperconectados, muchos adolescentes aún arrastran falsas creencias sobre el sexo y la reproducción. Profesionales de la salud sexual y reproductiva escuchan a diario preguntas como si es posible contraer una infección de transmisión sexual durante la masturbación —probable si hay intercambio de fluidos— o si una chica puede quedarse embarazada en su primera relación sexual, una idea errónea: sí puede ocurrir si hay penetración vaginal sin protección. Persisten también mitos como que tener relaciones durante la menstruación evita el embarazo, o que hacer «el pino», levantar las piernas o colocar un cojín bajo la cadera tras el sexo aumenta las posibilidades de concebir. La educación sexual global, que aborda el aspecto de bienestar emocional sigue siendo una asignatura necesaria.