El Gobierno aprobará hoy la financiación para la ‘ley ELA’
El colectivo de afectados valora «con esperanza» la medida, pero avisa de que seguirá «vigilante»
Agencias
La Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) valoró ayer «con esperanza» la previsión de que el Consejo de Ministros apruebe hoy una dotación presupuestaria destinada al desarrollo «efectivo» de la ‘ley ELA’, si bien advirtió de que seguirá «vigilante». Así lo avanzó en un comunicado en el que precisó que se trata de una noticia que estaba esperando «con grandes expectativas». A este respecto, dijo confiar en que este paso suponga el «impulso definitivo» para que las medidas contempladas en la ley «se hagan realidad en todas las comunidades autónomas», garantizando «la atención integral, la equidad territorial y el apoyo necesario» a las personas afectadas y a sus familias.
«Tras más de un año de reivindicaciones y diálogo institucional, esperamos que la aprobación de esta financiación permita poner fin a la incertidumbre y a la espera de miles de familias que conviven con la enfermedad», abundó.
