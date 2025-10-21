Informe anual de la SGAE: conciertos y macrofestivales superan las cifras previas al covid

La percepción de que la música en directo ha subido de escala tiene nuevos números concretos a los que remitirse: es la única manifestación cultural realizable fuera del ámbito doméstico que ha superado los números de 2019, antes del covid, en llamativo contraste con las remontadas mucho más pausadas del teatro, las artes escénicas y el cine. En recaudación, la música popular alcanzó los 719,87 millones frente a los 405,83 de aquel año. Hasta la clásica sube: de 47,77 a 47,87 millones.

Lo indica el Anuario SGAE 2025, que viene a decir que la música, más allá de su valor cultural, o de la discusión sobre su conversión en entretenimiento, es un objeto industrial con un relevante peso económico. Los macrofestivales siguen trepando, si bien puede sorprender comprobar que la cifra de asistencia (33,9 millones de espectadores) esté por debajo del pico situado en el lejano 2008 (35,6). Tiempos en que, por primera vez, se hablaba de la célebre burbuja, que, vista ahora, consistió en una explosión de oferta que se moduló en los siguientes años (para volver a crecer). También la música grabada aumenta, y las suscripciones de streaming de pago ya son el 48% en la franja de 20 a 24 años.

La música representa una liga distinta a cualquier otra expresión escénica. La grabada, casi gratuita, por su dimensión universalizada a través de cualquier dispositivo con el que puedes decorar tu día a día sin la exigencia de prestarle una atención absoluta. El directo, porque ahora el concierto de la figura del momento ya no es un concierto, sino un evento, un episodio de tu vida, la ‘experiencia’ que camina en contacto con el culto a la celebridad y con tu lucimiento por «haber estado ahí», un efecto que siempre ha existido pero que ahora las redes magnifican.

A todo esto, Michael Rapino, CEO de Live Nation, declaró hace unas semanas que las entradas de los conciertos «están por debajo de su valor desde hace mucho tiempo», y comparaba el precio medio en Estados Unidos, 72 dólares (aunque en los estadios alcanzan los 128), con el de un partido de la NBA. «Intenta ir a uno de los Lakers por ese dinero... y, además, ellos juegan 80 partidos al año». La localidad media del Los Angeles Lakers se sitúa en unos imponentes 365 dólares.

«Repetimos la radiografía de años anteriores»

Las artes escénicas se acercaron en el informe de la SGAE a la situación precovid, con 47.971 funciones a lo largo del año. Del 2020 al 2024 se vio un incremento en las funciones, con un panorama muy similar a 2019, aunque muy lejos aún de los números de 2008 de antes de la crisis, con más de 80.000 funciones.

En espectadores, la recuperación es mucho más lenta, con 10,3 millones de espectadores, aunque lejos de los 14.1 de 2019, con una curva de recaudación que sitúa este dato cerca de los de 2019. «Esta diferencia en los datos habla, no de que el precio se haya encarecido, si no que la inflación ha tenido que ver en ello», indicó Gutiérrez. La música clásica también supera los números respecto a 2023, con un incremento del 16,9% en el número de conciertos, un 27% en el número de espectadores y del 29% de la recaudación.

«Repetimos la radiografía de los años anteriores», comentó el presidente de la Fundación SGAE, Juan José Solana. «Seguimos teniendo el mismo problema. Un problema con dos caras curiosas. El impacto del covid sigue provocando miedo en capas sociales y por edades. También ha provocado un atrevimiento en el sector más joven. El teatro es el que más padece ese temor a estar en salas con más gente. Al mismo tiempo ese atrevimiento provoca que haya más afluencia de juventud en conciertos y el sector de entretenimiento», indicó.

«Confiamos en que la implantación de estatuto del artista haga que la precariedad vaya paliándose», quiso matizar también Solana en un acto en el que también se afirmó que se trabaja en la recaudación de datos de 2025, con la esperanza, a falta de recopilar aún todo lo acontecido en el sector cultural en verano, de que la tendencia vaya creciendo positivamente.