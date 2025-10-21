Jorge Mira, físico, sobre la intención de Sánchez de suprimir el cambio de hora: "Es una aberración lo que pretende"

«Espero que no le hagan caso en Europa (...) Es demencial», señala el científico Jorge Mira sobre la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de suprimir el cambio de hora. Sobre el referéndum de 2019 en el que se basa el mandatario español, Mira recordó que «votó menos del 1% de la población europea».

¿Qué le pareció el anuncio?

Me llevé un susto enorme y una decepción profunda porque es algo irracional. No sé a qué asesores recurrió. Estoy muy preocupado; son argumentos acientíficos, según mi modo de ver por mucho que él diga que se basa en la ciencia. Pienso que es una aberración que pretenda este tipo de cosas.

¿Por qué?

Los países de la zona tropical no cambian la hora. No tienen que hacerlo porque el sol sale y se pone a la misma hora siempre, todo el año. En Galicia, el sol sale tres horas y pico antes en el verano que en el invierno; y se pone tres horas y pico después en verano que en invierno. Si pones un reloj a patrón fijo te vas a desfasar respecto al comportamiento natural de tu organismo. Si tú anclas la hora sin reconocer las estaciones, te levantarás demasiado pronto en el invierno o demasiado tarde en el verano. Eso no puede ser. Una persona debería levantarse lo más ajustado posible al comportamiento natural.

Afectaría a los ritmos circadianos.

Claro. Muchos científicos se preocupan por los efectos en el día del cambio de hora. No se preocupan por el resto de los días. Es como si un sector dijese que no nos podemos vacunar porque el pinchazo nos duele. Yo digo que es aberrante dejar de vacunarse por el dolor de pincharte en el brazo. Que el presidente del Gobierno se alinee con esta gente me parece gravísimo. Va a armar follón y crear un problema donde no lo había. Es el gran error que comete; no me lo esperaba.

¿Hay ‘lobbys’ interesados?

Hay lobbys interesados que no se dan cuenta de la que van a armar. Es una especie de terraplanismo.

¿Cómo afectará?

Va a crear una fractura en el país. Si se quedan con el horario de verano, en Vigo amanecerá entre las nueve y las diez de la mañana cuatro meses al año. Si se queda con el horario de invierno en la zona mediterránea amanecería entre las cinco y las seis de la mañana de mayo a agosto. Es una parte mínima de la población que está activa a esa hora. Con las olas de calor, hay que evitar las horas centrales del día. Si pone el horario de invierno, el sol será abrasador cuando la gente se levante. Si queda con el horario de invierno todo el año le arreará un bofetón al sector turístico del Mediteráneo. Le capará los atardeceres, quitándole una hora de actividad turística.