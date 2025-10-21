Espazo Educativo. Competencia lectora
Novo plan de lectura, escritura e acceso á información da Xunta
A Xunta conta cun novo Plan de lectura, escritura e acceso á información, unha iniciativa que forma parte das liñas previstas no Plan MEGA de mellora educativa de Galicia para o reforzo da competencia lectora, e que vai acompañada do apoio dun equipo de mentoras que se distribuirán por toda a xeografía galega para coordinar, asesorar, acompañar e dar formación neste eido. O plan inclúe a introdución este curso, como novidade, dun tempo mínimo de lectura diaria en Primaria, de entre 20 e 30 minutos. A maiores, tamén se recomenda dedicar un tempo específico á lectura dentro da xornada lectiva en Educación Infantil, ESO e 1º de Bacharelato.
O obxectivo principal é mellorar a competencia lectora e fomentar o pensamento crítico, ademais de impulsar a produción de textos escritos, promover a aprendizaxe en distintos formatos e consolidar as bibliotecas escolares como espazos de recursos clave.
O novo plan conta cunha vixencia de catro cursos escolares, reforzará o traballo que os centros educativos galegos veñen desenvolvendo neste ámbito e estará sometido a un proceso continuo de avaliación e actualización co fin de incorporar as melloras que xurdan froito da experiencia e das recomendacións do equipo de mentores.
- 2-1 | El Dépor cae ante el Racing en El Sardinero
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Las galletas que buscan crear recuerdos en A Coruña
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- Verea, tradición familiar en la mayor empresa de teja en manos españolas
- ENKI, la carrera para «hacer un mundo mejor» desde A Coruña
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo
- Graves daños estructurales retrasan la obra del edificio de la Seguridad Social