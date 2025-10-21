El periodista José Manuel Orriols fallece a los 76 años
Fue uno de los rostros más populares de la TVG y colaborador, como especialista en el mundo del motor, en diversos medios entre los que se incluye La Opinión A Coruña
Europa Press
El periodista José Manuel Orriols, una de las caras más conocidas de la Televisión de Galicia (TVG) y colaborador habitual en diversos medios de comunicación, falleció en la tarde de este lunes a los 76 años. Natural del concello coruñés de Neda y residente en este municipio, Orriols desarrolló una prolífica carrera en el ámbito de la comunicación. Formado en delineación industrial e ingeniería técnica, trabajó en la antigua Astano y posteriormente se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense.
Estuvo en el desaparecido Ferrol Diario como colaborador, además de en la agencia Europa Press. En la TVG, fue responsable de programas emblemáticos como Galicia Enteira, Galicia Fin de Semana o Escola a Escola.
Además de su trabajo en la televisión autonómica, Orriols fue una firma destacada en la prensa escrita y la radio. Fue responsable de la sección de Motor en La Opinión A Coruña y La Voz de Galicia, además de en COPE Ferrol, y también colaboró con la revista Crono Motor. En los últimos años, mantenía una colaboración semanal en Radio Voz con un programa dedicado a la gastronomía, el turismo y la enología, además de con la publicación mensual HUM de La Voz de Galicia.
Sus restos mortales se encuentran situados en el túmulo número 2 del Tanatorio Albia de Ferrol.
