Detenido tras asesinar a puñaladas a su expareja delante de su hija en Madrid
La víctima, de 21 años, fue acuchillada en la habitación que tenía alquilada en un edificio de Villaverde | Sobre el agresor pesaba una orden de alejamiento
Héctor González
Como cada mañana, Marta se había quedado sola en la casa donde tenía una habitación alquilada para cuidar a su hija de dos años. Horas más tarde, cuando una de las hijas de la propietaria volvió a casa desde el colegio, la encontró muerta, con el pecho cosido a puñaladas a manos de su expareja.
Los hechos ocurrieron el pasado lunes cerca del mediodía en el número 3 de la calle Astillero, en el distrito de Villaverde. El sospechoso, padre de la niña y sobre el que pesaba una orden de alejamiento, aprovechó que la víctima se hallaba sola para entrar en la vivienda, asesinarla y escapar sin que nadie se diera cuenta. «El bebé estaba dormido junto al cuerpo cuando la encontró», cuenta Sara, vecina del bajo. Como el resto de residentes, casi no conocía a la joven de 21 años, que tan solo llevaba un mes y medio viviendo en el edificio y «apenas entraba y salía de la casa». Alertada por su hija de 12 años, fue la dueña del inmueble quien llamó a la policía, que a su llegada solo pudo certificar el fallecimiento.
Hasta la vivienda se desplazaron agentes del grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y del DEVI de Policía Científica, que iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen. Las primeras pesquisas policiales permitieron identificar al presunto autor, un hombre de 30 años, y seguir su rastro hasta un piso en Torrejón de Ardoz, donde fue localizado y arrestado ayer con apoyo de unidades de la UPR.
