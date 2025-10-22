Los enfermos de ELA más graves recibirán hasta 10.000 euros al mes

El Gobierno aprobó un decreto ley elaborado desde el Ministerio de Derechos Sociales, que encabeza Pablo Bustinduy, para el desarrollo de la «ley ELA». El ministro explicó la movilización de 500 millones de euros para el desarrollo integral de la normativa (Ley 3/2004) y para reforzar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El texto garantiza atención personalizada de 24 horas a personas con ELA o con otras enfermedades complejas irreversibles en fase avanzada, creando un derecho a una prestación de hasta 10.000 euros mensuales por paciente en fase avanzada que será financiado en un 50% por el Estado y el otro 50% por la comunidad autónoma en la que resida el paciente. Además, se introduce el Grado III+, un nuevo grado de dependencia extrema, para dar protección específica a personas con enfermedades neurológicas con cuidados de alta complejidad.

«Es un avance irreversible», expresó el ministro en la rueda de prensa posterior en la que avanzó que mañana jueves se ha convocado un Consejo Territorial con las comunidades autónomas «para, de manera inmediata, poder coordinar la adaptación de los sistemas autonómicos de dependencia a estos avances que hoy se materializan en este decreto ley y proceder también al reparto de los fondos que les corresponden», dijo.

Preguntado por cuándo podrán los enfermos solicitar la ayuda, el titular de Derechos Sociales se remitió al encuentro de mañana y confió en que ese periodo de reparto de las prestaciones «sea de semanas o muy pocos meses». Mientras tanto, aludió al plan de choque anunciado en verano por Sanidad, dotado con 10 millones de euros, que «debería poder cubrir este periodo».

«Son momentos en los que, por encima de la confrontación y de la instrumentalización antipolítica del conflicto, el interés general se abre paso. Y se abre paso bajo forma de ampliaciones del Estado del bienestar, de mejoras de nuestro sistema de protección social. Soy consciente del inmenso dolor y la angustia que han vivido las familias. Ojalá el proceso no hubiera sido tan largo», ha señalado el ministro sobre las críticas en las demoras del desarrollo de la ley por parte del PP, «una trifulca», explicó, en la que no quiso entrar.

Tres ejes

«Este real decreto ley se estructura en torno a tres ejes principales. El primero sería un eje estructural que tiene que ver con la creación de derechos y garantías», comentó el ministro en alusión al nuevo grado de dependencia extrema «que busca recoger estos casos especialmente complejos y darles cabida dentro de nuestro sistema de protección social y de cuidados».

El segundo, añadió, es un eje «más específico» que tiene que ver con el modelo de la prestación de cuidados que se basa en la personalización y en la garantía del derecho a la atención 24 horas de los pacientes con esa nueva prestación de casi 10.000 euros al mes, una de las principales reivindicaciones de los pacientes y sus familias. El tercero, enumeró, es el eje financiero con «la movilización de 500 millones de euros de inversión adicional».

De forma específica, las personas con ELA y otras enfermedades neurológicas graves en fase avanzada tendrán garantizada esa atención 24 horas, creando el derecho a una prestación de hasta 10.000 euros por paciente (9.860 euros), que estará financiada en un 50% por el Gobierno, teniendo que ser complementada el 50% restante por el Gobierno de la comunidad autónoma en la que resida el paciente. Con esta prestación, se ofrecerá la ayuda que requieren estos pacientes para cuestiones tan básicas como respirar o alimentarse.

Al menos 38 gallegos han muerto esperando por la ayuda

Un año de espera es demasiado tiempo para un enfermo de ELA, cuya esperanza de vida es de tres a cinco años. Cerca de 900 afectados por esta enfermedad degenerativa neuromuscular se han quedado en el camino. De ellos, 38 pertenecían a la asociación gallega Agaela, que engloba a 162 afectados, algo más de la mitad de los gallegos que tienen ELA. Desde la entidad, reciben el decreto ley destinado a desarrollar la «ley ELA» con cautela, a la espera de conocer más detalles. «Es una ley por la que llevamos luchando muchos años. En principio, las medidas anunciadas suponen un avance en el reconocimiento de los derechos y una esperanza para muchas familias que están pasando situaciones muy duras, pero tenemos que esperar a la lectura del texto del decreto. Lo que esperamos es que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones reales y que se ejecuten lo antes posible y con plazos bien definidos y, por supuesto, que tenga una financiación estable», afirmó Vanesa García, directora de esta asociación. Por su parte, Juan Carlos Unzué, exfutbolista y paciente de ELA calificó de vergüenza que se haya esperado hasta los últimos días para aprobar el decreto ley. «Con esta enfermedad necesitas a cuatro personas que estén pendientes de ti, es muchísimo dinero que la mayoría de las familias no tiene», expresó a Antena 3.