La Fiscalía pide 36 años para el acusado de matar a tres hermanos en Madrid

La defensa del acusado de matar a tres hermanos septuagenarios en Morata de Tajuña (Madrid) en 2023 ha sostenido en el juicio que cometió el triple crimen pero con tres atenuantes que rebajarían sensiblemente la pena: alteración psíquica por trastorno paranoide, arrebato y confesión.

La Audiencia de Madrid inició este martes el juicio a Dilawar Hussain F.C. por la muerte de tres hermanos de unos 70 años en Morata de Tajuña el 17 de diciembre de 2023, un triple crimen por el que la Fiscalía pide 36 años de cárcel para el encausado, quien tras ingresar en prisión mató también a su compañero de celda. Por este cuarto crimen tiene abierto otro proceso, que actualmente está en la fase final de la instrucción, han precisado fuentes jurídicas.

El acusado, que finalmente declarará al final del juicio a petición de su letrado, estuvo en la sala esposado y custodiado por dos agentes de policía, que han permanecido justo detrás de él todo el tiempo.

Su letrado, David Díaz Villasante, defendió ante el jurado popular su petición de 7 años y medio de cárcel (dos y medio por cada muerte) por tres homicidios con tres atenuantes: alteración psíquica por trastorno paranoide, arrebato u obcecación y confesión. También reconoce el delito de quebrantamiento de condena —por el que acepta una multa mínima—, ya que tenía prohibido acercarse a una de las hermanas, Amelia, tras haber sido condenado en 2023 por golpearla con un martillo.