Mil personalidades piden prohibir una hipotética IA «superinteligente»

¿Puede la inteligencia artificial superar las capaces cognitivas de los seres humanos? Esta cuestión, rebatida por una gran parte de expertos, sigue dividiendo a la industria tecnológica más de medio siglo después del nacimiento de esta disciplina y marcando la frenética actualidad del sector. Más de 850 científicos, legisladores, líderes religiosos y celebridades han firmado una carta abierta publicada el miércoles en la que exigen la prohibición del desarrollo de una IA superinteligente, un estadio de evolución de estos sistemas por ahora relegada a la ciencia-ficción.

«Exigimos la prohibición del desarrollo de la superinteligencia, y que no se levante hasta que exista un amplio consenso científico de que se realizará de forma segura y controlada, y una sólida aceptación pública», reza la carta. Esa hipotética IA todopoderosa ha «generado preocupaciones, que van desde la obsolescencia económica humana y la pérdida de poder, pérdidas de libertad, libertades civiles, dignidad y control, hasta riesgos para la seguridad nacional e incluso la posible extinción humana».

Entre los firmantes se encuentran cinco premios Nobel, entre ellos Geoffrey Hinton y Yoshua Bengio, conocidos como los «padrinos de la IA» por sus descubrimientos científicos en el campo. También figuran líderes tecnológicos como Steve Wozniak, cofundador de Apple, o el empresario Richard Branson, propietario de Virgin Group.

Más sorprendente es la participación de Paolo Benanti, asesor del papa León XIV; el príncipe Harry y Meghan Markle, duques de Sussex; o Steve Bannon, gurú de la extrema derecha y aliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump.