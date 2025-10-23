Miriam Fernández, actriz y cantante con parálisis cerebral: "Si sufres 'bullying' tienes que contarlo, no hagas como yo, que me lo callé"

“Esta niña no caminará nunca. Como mucho, podrá arrastrarse con los codos”. Un médico, con escasa profesionalidad, poca empatía y tacto nulo, soltó esta frase a los padres de Miriam Fernández a los pocos meses de nacer. Tras un parto en el que sufrió falta de oxígeno, la bebé era incapaz de sostener la cabeza y apenas se movía. El diagnóstico fue un mazazo: parálisis cerebral.

Los padres de Miriam, dos adolescentes con una vida muy complicada debido a las adicciones y los problemas económicos, decidieron brindarle a su hija un futuro mejor y la entregaron en adopción. Su nueva familia, un hogar con siete hermanos, se marcó el objetivo de hacer que Miriam pisara fuerte en la vida. La receta: “esfuerzo, entrega y amor”. Y mucha constancia. A sus 35 años, Miriam camina con la ayuda de un andador y es cantante y actriz de teatro. Además, imparte charlas motivacionales para inculcar a la gente que las barreras se pueden saltar y que cuando uno se cae, se levanta.

Miriam se levantó también del 'bullying' que sufrió en el colegio, donde muchos niños se burlaban de la bota ortopédica de hierro que necesitaba para moverse. Le cortaban el pelo y la ropa y ella se convirtió en una niña pasiva y anulada no solo por sus verdugos sino por todos aquellos “cómplices silenciosos que lo veían todo y no decían nada”. “No me atreví a contar mi calvario en casa, pero es importante romper el silencio. Hay que hablarlo y denunciarlo. Los protocolos de las escuelas, a veces, no se activan a tiempo y muchos profesores y familias siguen pensando que son cosas de niños. Pero es algo muy serio y necesitamos medidas más contundentes”, destaca tras lamentar el reciente suicidio en Sevilla de una niña de 15 años que sufría acoso escolar.

"Transformé mis dificultades en una fuerza para seguir adelante"

Miriam ha participado hoy en el congreso 'Lo que de verdad importa', celebrado en el Auditori Fòrum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB). Delante de más de 3.000 alumnos de primaria, secundaria y universidad, la madrileña ha impartido una conferencia donde ha contado su historia de superación personal con su humor inconfundible y ha animado al público a agradecer lo que tiene y dejar de lamentar lo que no tiene. Su andador se puede ver como un simple aparato o como un coche de carreras descapotable. Ella es consciente de lo primero, pero prefiere lo segundo. “Impartir conferencias es una manera de cambiar el mundo, es una labor que me tomo muy en serio y con mucho cariño”, asegura la actriz y cantante, cuya charla ‘Transforma tu realidad’ atesora más de dos millones y medio de visualizaciones en YouTube.

Las conferencias son, asegura, una oportunidad para compartir su historia de superación personal y cómo aprendió a afrontar los desafíos impuestos por la parálisis cerebral. “Transformé esas dificultades en una fuerza para seguir adelante. El hecho de que tantas personas se sientan inspiradas y motivadas por mi historia me hace sentir que todo lo que hago tiene un propósito”, reconoce la cantante, que ganó la segunda edición del concurso 'Tú sí que vales' y que ha conquistado varias medallas como nadadora profesional con discapacidad.

El pasado mes de marzo, Miriam lanzó 'Ser tu voz', una canción que encierra un precioso mensaje sobre las dificultades a las que se enfrentan las personas con movilidad reducida. “La letra de la canción es mi forma de alzar la voz por todos aquellos que no pueden hacerlo porque creo que todos merecemos tener acceso a un mundo accesible”, explica.

Una de las lecciones de vida de Miriam es no quedarse en el miedo tras un diagnóstico tan serio como el de la parálisis cerebral y luchar por la vida. No todo es cuestión de actitud también hay que tener medios. “Es muy importante que la atención temprana llegue a todo el que lo necesita”, reivindica tras dejar claro que el manido eslogan de ‘si quieres, puedes’ no siempre es posible. “Uno de mis objetivos con las charlas es tocar corazones y animar al público a sentirse afortunado con lo que tiene”, concluye la madrileña.