Bruselas, a favor de eliminar el cambio de hora porque no ahorra energía

«Tenemos la responsabilidad y la posibilidad de actuar», afirmó ayer el Comisario de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, tras constatar el respaldo unánime de la Eurocámara a la petición de España de acabar con el cambio de hora estacional, una iniciativa bloqueada en el Consejo desde hace seis años, añadiendo que «luchará» con los eurodiputados hasta ponerle fin.

El pasado lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la intención de España de reavivar la discusión sobre el cambio de hora en la Unión Europea. El Parlamento Europeo abordó ayer la cuestión en un debate que estaba previsto en la agenda antes del anuncio. El respaldo a la posición española fue unánime.

Para la Comisión, como para la Eurocámara, el cambio de hora estacional es un sistema inútil y obsoleto, que crea más problemas de los que resuelve. «Con la tecnología y la digitalización actuales, este sistema ya no genera ningún ahorro energético en ningún sector», argumentó el comisario de Transporte. «El cambio horario estacional se ha convertido en una fuente de complicaciones innecesarias para la sociedad», añadió Tzitzikostas.

Eurodiputados de todos los colores políticos hicieron referencia a los efectos negativos para la salud, el descanso o incluso los riesgos laborales asociados. «Estos efectos negativos afectan a todo el mundo, pero los niños y las personas mayores son especialmente vulnerables y sus voces rara vez se escuchan», aseguró Tzitzikostas.

Los eurodiputados han llamado a poner fin al cambio de hora estacional. Esto no es una novedad. La Eurocámara tiene una posición negociadora desde hace seis años. Los eurodiputados predican ante convencidos.

«Hemos hablado mucho sobre ello, pero ahora debemos pasar a la acción. Hay muchas razones para dejar de adelantar el reloj, por lo que la gente está esperando que tomemos una decisión», dijo el popular Juri Ratas. «Dos veces al año hacemos algo que la mayoría de la gente ya ni siquiera entiende», espetó el socialista Johan Danielsson. También recordó que el Parlamento Europeo fijó su posición para negociar la legislación que podría poner fin al cambio de hora en 2019. «Decidimos que este cambio horario debía eliminarse lo antes posible. Y ahora llevamos seis años esperando a los Estados miembros, que están estudiando lo que hay que hacer», lamentó el sueco.

El liberal Joachim Streit expresó su malestar en forma de poema, que sin embargo rima mejor en inglés que en castellano. «As Europe, stay silent again. Let me be plain. I won’t pretend. ‘We free voters say this must end», lamentó. Podría traducirse así: «Como Europa guarda silencio; seré honesto. No voy a fingir. Los votantes libres decimos: ‘Debe acabar esto’».

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, apoyó también el fin del cambio de hora estacional. Miranda aprovechó para reclamar al Gobierno español que adopte para Galicia el huso horario de Europa Occidental. «Es hora de democratizar el huso horario», dijo la representante de los nacionalistas gallegos.

En 2018, la Comisión Europea presentó una propuesta para poner fin al cambio de hora, respaldada por una mayoría de ciudadanos europeos. La Eurocámara acordó su posición negociadora en 2019. Pero seis años después, los gobiernos no se han puesto de acuerdo en su propia postura, manteniendo congelado el proceso legislativo.

Tzitzikostas destacó la importancia, en este sentido, de que España haya relanzado el debate. «Demuestra su motivación para avanzar», aseguró. El comisario de Transporte explicó que el Ejecutivo comunitario trabaja en «un análisis exhaustivo» sobre los posibles efectos del fin del cambio de hora. «Espero poder compartir los resultados con ustedes y, por supuesto, con los Estados miembros tan pronto como estén disponibles», añadió.

La presidencia danesa del Consejo, que se ausentó del debate, confirmó que no habrá avances mientras ese informe no esté sobre la mesa. «Los ciudadanos europeos quieren que actuemos y mi objetivo es avanzar», recalcó Tzitzikostas. «Ha llegado el momento de poner fin de una vez por todas a los cambios estacionales de hora cada año», sentenció.