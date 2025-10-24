La Fiscalía andaluza investiga los fallos en el cribado del cáncer de mama
Reclama a la Consejería de Salud un informe de los hechos a raíz de la denuncia presentada por el Defensor del Paciente
Patricia Godino
La Fiscalía Superior de Andalucía ya está investigando qué ocurre con los cribados de cáncer de mama. Así lo informó el Ministerio Público en un comunicado, donde anunció un decreto para incoar diligencias tras haber recibido diversas denuncias relacionadas con los defectos en la prestación sanitaria de Andalucía en relación con los cribados de cáncer de mama. Según el departamento que dirige Ana Tárrafo, estos «defectos» pudieran corresponder «a un defectuoso funcionamiento o aplicación del proceso asistencial integrado del cáncer de mama».
Por el momento, lo que ha hecho la Fiscalía es remitir a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía «copia de las denuncias presentadas hasta ahora», como precisa en el comunicado, «para que informe sobre los hechos, las medidas adoptadas para la reparación del daño de las víctimas y sobre la prevención de hechos futuros similares».
Las denuncias sobre estos hechos han sido presentadas por la asociación El Defensor del Paciente, que ha ido ampliado con varios casos particulares de afectadas, además de las denuncias formuladas por Adelante Andalucía e IU.
El Defensor del Paciente, en concreto, pidió a la Fiscalía que actuase por lo que considera «dejación de funciones» en el programa de detección precoz del cáncer de mama, una denuncia que remitió de oficio después de conocer que muchas pacientes estaban sufriendo retrasos de varios meses e incluso años en realizarse pruebas diagnósticas vitales para frenar el cáncer, tras una primera mamografía que habría arrojado un resultado sospechoso.
El anuncio de la apertura de esta investigación por parte de la Fiscalía se conoció apenas unos minutos después de que terminase en el Parlamento de Andalucía la tensa sesión de control al presidente del Gobierno, monopolizada por la polémica por la crisis del cribado de cáncer, y apenas 12 horas después de un debate monográfico sobre la situación sanitaria en Andalucía. Los grupos de la oposición, de derecha a izquierda, insisten en reclamar al Gobierno de la Junta que informe sobre qué ha pasado, por qué ha pasado, cuántas mujeres afectadas hay, de cuántas provincias, de qué hospitales, así como qué medidas se van a adoptar.
